※経済指標

＊米新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）21:30

結果 24.9万件

予想 23.6万件 前回 23.5万件



＊非農業部門労働生産性指数（速報値）（第2四半期）21:30

結果 2.3%

予想 1.6% 前回 0.4%（0.2%から修正）（前期比）

＊単位労働コスト

結果 0.9%

予想 2.0% 前回 3.8%（4.0%から修正）（前期比）



＊米製造業ＰＭＩ（確報値）（7月）22:45

結果 49.6

予想 49.5 速報 49.5



＊米建設支出（6月）23:00

結果 -0.3%

予想 0.2% 前回 -0.4%（-0.1%から修正）（前月比)



＊ISM製造業景気指数（7月）23:00

結果 46.8

予想 49.0 前回 48.5



※発言・ニュース

＊ロシア、拘束中の米記者と元米海兵隊員を釈放へ

ロシアで拘束されているウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙のゲルシコビッチ記者と元米海兵隊員のウィーラン氏が釈放されると伝わった。ロシアと米国による囚人交換の一環だという。両氏はロシア国外の目的地に向かっている。

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