※経済指標
＊米新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）21:30
結果　24.9万件
予想　23.6万件　前回　23.5万件

＊非農業部門労働生産性指数（速報値）（第2四半期）21:30
結果　2.3%
予想　1.6%　前回　0.4%（0.2%から修正）（前期比）
＊単位労働コスト
結果　0.9%
予想　2.0%　前回　3.8%（4.0%から修正）（前期比）

＊米製造業ＰＭＩ（確報値）（7月）22:45
結果　49.6
予想　49.5　速報　49.5

＊米建設支出（6月）23:00
結果　-0.3%
予想　0.2%　前回　-0.4%（-0.1%から修正）（前月比)

＊ISM製造業景気指数（7月）23:00
結果　46.8
予想　49.0　前回　48.5

※発言・ニュース
＊ロシア、拘束中の米記者と元米海兵隊員を釈放へ
　ロシアで拘束されているウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙のゲルシコビッチ記者と元米海兵隊員のウィーラン氏が釈放されると伝わった。ロシアと米国による囚人交換の一環だという。両氏はロシア国外の目的地に向かっている。