ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）21:30
結果 24.9万件
予想 23.6万件 前回 23.5万件
＊非農業部門労働生産性指数（速報値）（第2四半期）21:30
結果 2.3%
予想 1.6% 前回 0.4%（0.2%から修正）（前期比）
＊単位労働コスト
結果 0.9%
予想 2.0% 前回 3.8%（4.0%から修正）（前期比）
＊米製造業ＰＭＩ（確報値）（7月）22:45
結果 49.6
予想 49.5 速報 49.5
＊米建設支出（6月）23:00
結果 -0.3%
予想 0.2% 前回 -0.4%（-0.1%から修正）（前月比)
＊ISM製造業景気指数（7月）23:00
結果 46.8
予想 49.0 前回 48.5
※発言・ニュース
＊ロシア、拘束中の米記者と元米海兵隊員を釈放へ
ロシアで拘束されているウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙のゲルシコビッチ記者と元米海兵隊員のウィーラン氏が釈放されると伝わった。ロシアと米国による囚人交換の一環だという。両氏はロシア国外の目的地に向かっている。
＊米新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）21:30
結果 24.9万件
予想 23.6万件 前回 23.5万件
＊非農業部門労働生産性指数（速報値）（第2四半期）21:30
結果 2.3%
予想 1.6% 前回 0.4%（0.2%から修正）（前期比）
＊単位労働コスト
結果 0.9%
予想 2.0% 前回 3.8%（4.0%から修正）（前期比）
＊米製造業ＰＭＩ（確報値）（7月）22:45
結果 49.6
予想 49.5 速報 49.5
＊米建設支出（6月）23:00
結果 -0.3%
予想 0.2% 前回 -0.4%（-0.1%から修正）（前月比)
＊ISM製造業景気指数（7月）23:00
結果 46.8
予想 49.0 前回 48.5
※発言・ニュース
＊ロシア、拘束中の米記者と元米海兵隊員を釈放へ
ロシアで拘束されているウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙のゲルシコビッチ記者と元米海兵隊員のウィーラン氏が釈放されると伝わった。ロシアと米国による囚人交換の一環だという。両氏はロシア国外の目的地に向かっている。