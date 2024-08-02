【次走】サーマルソアリングはスポニチ杯ブリーダーズゴールドC目標に
エルムSを除外になったサーマルソアリング（牝4＝藤原）はスポニチ杯ブリーダーズゴールドC（27日、門別）を目標に。キャロットファームが発表。
マーメイドS2着エーデルブルーメ（牝5＝福永）は引き続き川田で新潟記念（9月1日）を予定。シルクレーシングが発表。
アイビスSD2着ウイングレイテスト（牡7＝畠山）は引き続き松岡とのコンビでスプリンターズS（9月29日、中山）に向かう。ウインレーシングクラブが発表。
同3着テイエムスパーダ（牝5＝木原）は酒井とコンビ継続でセントウルS（9月8日、中京）。
パラダイスS1着オーキッドロマンス（牡3＝手塚）は京成杯AH（9月8日、中山）。
鳳雛S9着モズミギカタアガリ（牝3＝藤岡）は登録した北海道スプリントC（15日、門別）が補欠対象。除外なら自己条件の大雪ハンデキャップ（10日、札幌）へ。
【2歳次走】
京都新馬勝ちトータルクラリティ（牡＝池添）は新潟2歳S（25日）。東京新馬勝ちジョリーレーヌ（牝＝大竹）も同レースを目標に。キャロットファームが発表。
新潟新馬勝ちジャスパーディビネ（牡＝森秀）は小倉2歳S（9月1日、中京）。