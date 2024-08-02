松山/志田組が4強 渡辺/東野組は3決へ パリ五輪バドミントン
【AFP＝時事】パリ五輪は1日、バドミントンの決勝トーナメントが行われ、女子ダブルスの松山奈未（Nami Matsuyama）/志田千陽（Chiharu Shida）組が準決勝進出を果たした。
混合ダブルスの渡辺勇大（Yuta Watanabe）/東野有紗（Arisa Higashino）組は準決勝で敗れ、3位決定戦に回ることになった。
女子シングルスの山口茜（Akane Yamaguchi）と大堀彩（Aya Ohori）は準々決勝に進出。男子シングルスの奈良岡功大（Kodai Naraoka）と西本拳太（Kenta Nishimoto）は決勝トーナメント1回戦で敗退した。
【翻訳編集】AFPBB News
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