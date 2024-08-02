ÂÎÁà½÷»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢´ßÎ¤Æà£±£±°Ì¡¦ÃæÂ¼ÍÚ¹á£±£µ°Ì¡Ä¥·¥â¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥ë¥¹¤¬£²´§
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±Æü¡¢ÂÎÁà¤Î½÷»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë½é½Ð¾ì¤Î´ßÎ¤Æà¡Ê£±£¶¡Ë¡Ê¸ÍÅÄ»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ï£±£±°Ì¡¢ÃæÂ¼ÍÚ¹á¡Ê£±£¶¡Ë¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥¯¡Ë¤Ï£±£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥â¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥ë¥¹¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÏÄ·ÇÏ¡¢ÃÊ°ã¤¤Ê¿¹ÔËÀ¡¢Ê¿¶ÑÂæ¡¢¤æ¤«¤Î£´¼ïÌÜ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£Í½Áª£±£°°Ì¤À¤Ã¤¿´ß¤Ï¡¢¤æ¤«¤Ç¹âÆñÅÙ¡Ö¥·¥ê¥Ð¥¹¡×¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢£µ£³¡¦£¹£¶£µÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª£±£·°Ì¤À¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢£µ£³¡¦£°£¹£¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤ÏºÇ¸å¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¿´¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÍýÍ³¤ËÊ£¿ô¼ïÌÜ¤ò´þ¸¢¤·¤¿¥Ð¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢Ä·ÇÏ¤È¤æ¤«¤Ç£±£µÅÀÂæ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢´°Á´Éüµ¢¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡££²°Ì¤Ï¥Ð¥¤¥ë¥¹¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥Ù¥«¡¦¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¢£³°Ì¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ë¡¼¥µ¡¦¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£