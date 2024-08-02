Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ØºÇ½ªÄ´À°¡¡»Ø´ø´±¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯´ø¡×¡¡Ê¿²Ï¡õÀîºê¤Î¾õÂÖ¤âÀâÌÀ
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè7Æü¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê2024Ç¯8·î1Æü¡¡¥ê¥è¥ó¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤Ï2Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢DÁÈ1°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¥ê¥è¥ó¤ÇCÁÈ2°Ì¤Î¶¯¹ë¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ËÎ×¤à¡£1Æü¤ÏÆ±»ÔÆâ¤ÎÎý½¬²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¡¢Âè2Àï°Ê¹ß¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤ÇÊÌÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿FWÊ¿²ÏÍª¡Ê23¡á¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëC¡Ë¤¬Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡£ºÇ½ªÂè3Àï¤Ç¹ø¤òÂÇËÐ¤·Éé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿MFÀîºêñ¥ÂÀ¡Ê23¡áµþÅÔ¡Ë¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤ÏÊ¿²Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¡£Ã¯¤ò¡Ê»î¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼18¿Í¤Ë¡ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤«Çº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àîºê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿¾¯ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï22Ç¯¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÎíÇÔ¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤Â³¤¤ä¤ë¡£¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£