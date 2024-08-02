²÷µó¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÇÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØÉ½¾´Âæ¡¡¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¡¡¡È¥Ñ¥ó¥À¡É¤«¤é¡È¥¿¥¤¥¬¡¼¡É¤Ø¡¢¿Ê²½¤·¤¿£´¿ÍÌ¼¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡Âè£·Æü¡¡¢¦¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¡¡¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¡Ê£±Æü¡¢¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯£´°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤ÇÆ±£¶°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤Ë£³£³¡½£³£²¤Ç¾¡¤Á¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤¬¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢ÅìÚðÎÉ¡Ê¶¦Æ±¥«¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¾åÌîÍ¥²Â¡Ê¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢µÜÏÆ²ÖåÅ¡Ê»°É©ÅÅµ¡¡Ë¡¢µÆÃÓ¾®´¬¡Ê¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¡Ë¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè£³¥Ô¥ê¥ª¥É¤Þ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ç¿ä°Ü¡£Âè£´¥Ô¥ê¥ª¥É¤ÇµÆÃÓ¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Âè£µ¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¾åÌî¤¬¥ê¡¼¥É¤ò£µÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Ç¿Ê¤ß¡¢Âè£¹¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¾åÌî¤¬Áê¼ê¤ÎÈ¿·â¤ò£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬·è¤Þ¤ë¤È£´¿ÍÁ´°÷¤¬ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ê±ß¿Ø¤òºî¤Ã¤Æ²÷µó¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ü¥¢¥À¥ó»á¤ÏÍèÆü¤·¤Æ¤¹¤°¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÂåÉ½¤Ë¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥À¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£·è¤·¤ÆÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ±¥³¡¼¥Á¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¡¢Àï¤¦»ÑÀª¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤è¤¦¶µ¤¨¡Ö»äÃ£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢Àï¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¶¯µ¤¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤È»ØÆ³¡£¤Þ¤º¡¢¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¹þ¤ó¤À¡£¡¡ÆüËÜ¤Ï³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
£²£°£²£³Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¡¢Åì¡¢¾åÌî¡¢µÜÏÆ¡¢µÆÃÓ¤Ç£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¡¢¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È£³Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅì¡£³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃçÎÉ¤·¡£Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÏµÜÏÆ¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎµÆÃÓ¡¢Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÊÅì¡¢Ã¯¤è¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¾åÌî¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê£´¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥À¤«¤é¡¢Àï¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È£´¿ÍÌ¼¡É¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£