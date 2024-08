ケイジェイシーは、赤ちゃんの離乳食スタートをサポートする歯がため機能付き 離乳食フィーダー【もぐかみBaby くまちゃん】を販売中です。

ケイジェイシー【もぐかみBaby くまちゃん】

希望小売価格: 1,430円(税込)

対象月齢 : 5ヶ月ごろ〜

内容物 : 持ち手、アジャスター、サック(大・小)、キャップ

商品URL :

https://products.edisonmama.com/SHOP/KJ430321.html

ケイジェイシーは、赤ちゃんの離乳食スタートをサポートする歯がため機能付き 離乳食フィーダー【もぐかみBaby くまちゃん】を販売中!

■開発背景 〜離乳食スタートをよりスムーズに。

歯がためからフィーダーに自然に移行できるW機能商品〜

赤ちゃんにとって、いきなりスプーンを口に入れるのは抵抗があるものです。

本格的な離乳食のスタートを赤ちゃんにとって楽しく、スムーズにサポートできたら…そんな想いから、歯がため機能付きの離乳食フィーダーが新たに誕生しました。

ミルクやおっぱいを「吸う」ことに慣れている赤ちゃんが、同じ感覚で口にくわえて食材を「噛む」「味わう」ことで、食のステップアップやお口の発育にもつながる歯科医師監修の商品です。

「歯がため」でかみかみ遊び慣れることで、「フィーダー」への興味を自然に促します。

■商品特徴

〈ポイント1:やわらかシリコン素材で歯ぐきを刺激。

どこを噛んでもOK!くまちゃん歯がため〉

持ち手の部分はかわいいくまちゃんの歯がためです。

やわらかいシリコン素材100%で凹凸がついています。

赤ちゃんが噛んでもお口を傷つけず、歯ぐきを刺激してむずがゆさを解消。

また、持ち手のくまちゃんの部分に、落下防止のストラップなどを通すことも可能です。

(※歯がためとして使用する際はキャップをはめて使用ください)

〈ポイント2:食材の下処理不要だから時短に。

噛んで味わう練習にぴったりのフィーダー〉

食材を潰す・濾す・皮を剥くなどの下処理をせずに、そのままサック部分にセットするだけでフィーダーを使用できます。

おしゃぶりや哺乳瓶のニップルのように口にくわえてモグモグするだけで、野菜や果物など、中に入れる食材そのものの自然な甘みや美味しさを、赤ちゃんも簡単に味わうことができます。

●おすすめ食材例

薄皮の処理が大変なみかんやコーン、丸飲みが不安な硬めのゼリーなど。

サックを噛むことでフィーダーから小さく押しつぶされて食材がでてきます。

〈ポイント3:簡単丸洗いできる4パーツと成長にあわせて選べる大小サック〉

口に入れるものだからこそ清潔に、お手入れもしやすく。

シンプルな4パーツ構造(サックは大小2つ付き)で、簡単に洗浄・煮沸消毒も可能です。

サックは大小2つ付いているので、食材や成長にあわせて使い分けできます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 離乳食のスムーズなスタートを促す離乳食フィーダー!ケイジェイシー【もぐかみBaby くまちゃん】 appeared first on Dtimes.