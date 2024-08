【figma レーシングミク 2023ver.】8月2日 出荷開始価格:13,800円

グッドスマイルレーシングは、フィギュア「figma レーシングミク 2023ver.」を8月2日に出荷開始する。価格は13,800円。

本商品は、「初音ミク GTプロジェクト」専用キャラクター「レーシングミク」の2023Ver.をアクションフィギュアシリーズ「figma」より立体化したもの。

イラストレーターのトリダモノ氏が描いたイラストが再現されている。「笑顔」、「視線変更顔」の表情パーツのほか、「フラッグ」、「応援隊のコトリさん」などのオプションパーツも付属する。

「figma レーシングミク 2023ver.」

サイズ:全高約150mm

ノンスケール

専用台座付属

(C) トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

※発売日は流通により前後する場合があります。