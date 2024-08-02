【「ONE PIECE ナミ」】
8月2日 発売
価格：880円

　集英社は、キャラクターブック「ONE PIECE ナミ」を8月2日に発売する。価格は880円。

　本書は1人の登場人物にクローズアップしたスペシャルセレクションシリーズ「JUMPキャラクターREMIX」の第2弾。「ONE PIECE」に登場するナミの核心に迫るエピソードだけを厳選し、収録している。

　限定特典として両面ポスターと特製ステッカーが付いており、B6判サイズで、合計ページ数は580ページとなっている。

　また同日には、キャラクターブック「ONE PIECE ロロノア・ゾロ」も発売される。

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