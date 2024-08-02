キャラクターブック「ONE PIECE ナミ」が本日発売！ 核（コア）に迫るエピソードを厳選して収録「ONE PIECE ロロノア・ゾロ」も同日に刊行！
【「ONE PIECE ナミ」】
8月2日 発売
価格：880円
(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.
8月2日 発売
価格：880円
集英社は、キャラクターブック「ONE PIECE ナミ」を8月2日に発売する。価格は880円。
本書は1人の登場人物にクローズアップしたスペシャルセレクションシリーズ「JUMPキャラクターREMIX」の第2弾。「ONE PIECE」に登場するナミの核心に迫るエピソードだけを厳選し、収録している。
限定特典として両面ポスターと特製ステッカーが付いており、B6判サイズで、合計ページ数は580ページとなっている。
また同日には、キャラクターブック「ONE PIECE ロロノア・ゾロ」も発売される。
今週末8月2日金曜に- JC出版【集英社ジャンプ･リミックス】 (@JUMP_REMIX) July 30, 2024
JUMP キャラクター REMIXより第２弾
『ONE PIECE ゾロ』＆『ONE PIECE ナミ』が
発売されます！
そちらには、両面ポスターと特製ステッカーが付いてきます。今日は、両面ポスターの表面をご紹介！
すでに各ネット書店などで予約受付中です。… pic.twitter.com/u2Cegdu45Y
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