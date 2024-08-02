¡Ú¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×41´¬¡Û
8·î2Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§572±ß

¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Î41´¬¤ò8·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï572±ß¡£

¡¡ËÜºî¤ÏËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥æ¥¢¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ú¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥æ¥¢¥Í¥¯¥¹¥È¡×ËÜÍ½¹ð¡Û

¡¡41´¬¤Ç¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÒ¤±¤Æ¾×ÆÍ¤¹¤ëÎÐÃ«½Ðµ×¤È»àÊÁÌÚÄ¤¤Î»Ñ¤¬É½»æ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤â2¿Í¤¬·ãÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÆ½¸·×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿Âè9²ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Î¡Ö¿·¤·¤¤½¸·×·ë²Ì¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï8·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2024Ç¯36¹æ¤Ë¤Æ´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×41´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤¡£·¯¤¬Â÷¤·¤¿°Õ»Ö¤¬¾Ã¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡£Í¿°ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ï¢ÌÊ¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿OFA¤¬¡¢ËÍ¤Î¡È¸ÄÀ­¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¤¤Ë¤è¤Ã¤Æµà¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤ÏÄ¤¤Ïµß¤¨¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤Ï²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Äì¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤Î²ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇËÌÇ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Ô¤Ê¤Î¤À¤«¤é¤Í¡£

(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.