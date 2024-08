漫画『SAKAMOTO DAYS』の最新コミックス18巻が2日に発売されたことを記念して、実写ムービー『SAKAMOTO DAYS ONE DAY』が、ジャンプ公式YouTubeチャンネル「ジャンプチャンネル」にて公開された。原作とは別世界の“とある「坂本商店」”を舞台に、研修中の店員と突然現れた殺し屋が繰り広げる死闘をスタイリッシュに映像化。坂本商店の店員を演じるのは、映画『キングダム』(2019年)や『るろうに剣心 最終章 THE Final / The Beginning』(2021年)などでスタントダブルを担う他、ハリウッドの大作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023年)でも活躍し、海外からも一目置かれる女性スタントパフォーマー、伊澤彩織。

『ベイビーわるきゅーれ』(2021年、2023年)シリーズでは高石あかりとのダブル主演を務めた、日本を代表する若手アクション俳優で、気鋭のスタントパフォーマーであり俳優である伊澤の本格アクションを見ることができる。同作は、2020年11月より『週刊少年ジャンプ』にて連載中で、元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。コミックスは累計550万部を突破している。■主演:伊澤彩織コメント18巻発売おめでとうございます!坂本商店の緑のスタッフエプロンをつけて、コンビニでアクションをするという非常に楽しい撮影でした。1日だけ坂本商店でバイトしているような気持ちで、身の回りのものをクールに使いこなす坂本さんへの憧れを意識しました。日常の中にひっそりと潜む非日常なスリルをぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。いちファンとして来年1月放送のTVアニメも楽しみにしております!