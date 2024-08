サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」を題材とした検定試験「すみっコぐらし検定 2025」が2025年1月19日(日)に開催決定! さあ ”すみ” を極める時が来た。電車でも、お店でも、すみっこの席を探してしまう。すみっこにいるとなぜか落ちつく。そんなすみっこと「すみっコぐらし」が大好きな「すみっコファン」のみなさんのために、すみっコの魅力が楽しく学べる「すみっコぐらし検定2025」が実施される。

内容はしろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげなど、各キャラクターのプロフィールはもちろん、歴代のデザインシリーズや過去のイベントなどから、すみっコぐらしファンなら絶対知っておきたい問題が出題。レベルは初級、中級そして上級の3つにわかれており、好きな級を選んで受験することができる。8月1日より、日販セグモが運営する検定ポータルサイト「検定、受け付けてます」内「すみっコぐらし検定」公式サイトにてお申し込みできる。検定受験者には豪華特典がご用意されており、申込者全員にもれなくオリジナル「ファイルケース」をプレゼント。東京会場受験者にはオリジナル「パスケース」もプレゼントされ、グリーティングキャラクターステージ(全4回)が実施予定となっている。会場受験者の皆様はいずれか1回に参加することができる。受験後、見事合格された方には「合格認定証」が贈られ、残念ながら不合格となってしまった方にも、ご自身のお名前が入った、特別な通知書を送付。検定受験者しか購入できない受験者限定のてのりぬいぐるみセットのご用意もあるのでチェックしてみてね。また、大日本印刷(DNP)のクリエイター共創サービスFUN'S PROJECT公式オンラインストア「FUN'S PROJECT MALL」では、「すみっコぐらし検定2025」の開催を記念し、証明写真機「Ki-Re-i」とコラボレーションした証明写真が2024年8月1日(木)よりお取り扱いが開始される。すみっコぐらしな証明写真、とっても可愛いので検定とあわせてチェックしておこう。合格を目指し、みんなで「すみっコぐらし」の知識を深めていこう!(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.