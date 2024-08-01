µð¿Í¤¬¼ó°Ì´ÙÍî¡ÄÍê¤ß¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¹¹¿·¤Î14»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡¡º¸Íã¼éÈ÷¤Ç¤Ï¤â¤¿¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½9ºå¿À¡Ê2024Ç¯8·î1Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï1Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤À¤¬¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïµð¿ÍÂÇÀþ¤¬ºòµ¨¤«¤é»î¹çÁ°¤Þ¤Ç18²ó2/3¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÅ·Å¨¡É¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤âµð¿ÍÂÇÀþ¤Ï5²ó1»à¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤ËÍÞ¤¨¤³¤Þ¤ì¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¤Ï2²óÀèÆ¬¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5²óÀèÆ¬¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±¤ÎÀµÌÌ¤Ç¡¢»°Ä¾¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2»à°ìÎÝ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¡¢148¥¥íÄ¾µå¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦¼¿¸¶¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿9²ó¤Ë¤Ï¹â¤áÄ¾µå¤ËÃæÈô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï41ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï7·î12Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤«¤é2²ó¤ËÀèÀ©¤Îº¸±Û¤¨16¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë14»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´·¤ì¤Ê¤¤º¸Íã¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢5²ó¤ËÌÚÏ²¤¬º¸ÍãÀþ¤ØÊü¤Ã¤¿Ä¹ÂÇ¤ÎÂÇµå½èÍý¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ»°ÎÝÂÇ¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î30Æü¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Ç¤Ï5²ó¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¤¬Á°Àî¤Ëº¸Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¹¤¤¹Ã»Ò±à¤ÇÁ°¤á¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸Íã¼ê¤Î²¬ËÜÏÂ¤Ï·üÌ¿¤ËÈôµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤âº¹¤·½Ð¤·¤¿¥°¥é¥Ö¤Ë¤ï¤º¤«ÆÏ¤«¤º¡£¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£