マンチェスター・シティの最大の課題であるロドリのバックアッパー問題を解決するかもしれない19歳がいる。ニコ・オライリーだ。



8歳からシティのアカデミーでプレイするオライリーは現在アメリカで行われているプレシーズンマッチに参加している。まだ公式戦でトップチームデビューを果たしていないが、プレシーズンマッチでは3試合連続でスタメン出場を飾っており、1ゴール1アシストを記録。まだ若いが落ち着きのあるプレイを見せており、188cmという恵まれた体格を生かした守備面でも印象のあるプレイを見せている。好パフォーマンスを見せている同選手をペップ・グアルディオラ監督はバルセロナ戦の後、称賛した。





