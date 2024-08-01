Æü¥Ï¥à¥É¥é2±¦ÏÓ¤¬°úÂà·èÃÇ¡¡Ìîµå¤«¤éÎ¥¤ì¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¡×¡Äºòµ¨ÀïÎÏ³°¤ÇÆÈÎ©LÆþ¤ê
ÉÙ»³GRN¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤¬È¯É½
¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦ÆüËÜ³¤¥ê¡¼¥°¤ÎÉÙ»³GRN¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ï1Æü¡¢Î©ÌîÏÂÌÀÅê¼ê¤¬ÂàÃÄ¤·¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÅì³¤Íý²½¤«¤éÆþÃÄ¡£2021Ç¯¤Ë11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.45¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢ºòµ¨¤Ï4»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¡¢ÉÙ»³¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.89¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉÙ»³GRN¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÏÌîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÂô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë