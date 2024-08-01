　日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）21:30
予想　1.6%　前回　0.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　2.0%　前回　4.0%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）21:30
予想　23.6万件　前回　23.5万件（新規失業保険申請件数)
予想　185.6万件　前回　185.1万件（継続受給者数)