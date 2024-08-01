日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）21:30

予想 1.6% 前回 0.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 2.0% 前回 4.0%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）21:30

予想 23.6万件 前回 23.5万件（新規失業保険申請件数)

予想 185.6万件 前回 185.1万件（継続受給者数)

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