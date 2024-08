ONE OR EIGHTが8月16日にリリースするデビュー曲のタイトルを発表した。タイトルは「Don’t Tell Nobody」。メンバーのビジュアルが鮮明に脳裏に焼きつくMVティザーも公開された。MV本編は、デビュー日の8月16日21:00にプレミア公開されるとのこと。楽曲はTikTokでshortバージョンが先行配信、Pre-Save、Pre-Addもスタートしている。

1stシングル「Don't Tell Nobody」



2024年8月16日リリース Pre-Add・Pre-Save:https://found.ee/1O8TikTok先行配信:https://www.tiktok.com/music/Don't-Tell-Nobody-7395259979571955713?is_from_webapp=1&sender_device=pc 2024年8月16日リリース Pre-Add・Pre-Save:https://found.ee/1O8TikTok先行配信:https://www.tiktok.com/music/Don't-Tell-Nobody-7395259979571955713?is_from_webapp=1&sender_device=pc

あわせて本日、新ビジュアルとジャケット写真も公開されている。