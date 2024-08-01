»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢À»ÃÏ½äÎé¤Ç¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âº¤¤¡ª¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ò¥¿³è¤·¤Æ¤ëÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤¹¤¤À¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¿ä¤·³è¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö£Í£Ö¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé£é£î¸¶½É¡Ê£²¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£½÷À£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤Î³Ú¶Ê¡¢¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¤Î£Í£Ö¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ëÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ò¥¿³è¤·¤Æ¤ëÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤¹¤¤À¡¥¡¥¡¥¡×¡Ö»ÖÅÄ¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£