ナビタイムと連携！PSI「ブカツプラス」

PSIの部活動移行事業「ブカツプラス」が、経路検索・ナビゲーションを提供するナビタイムジャパンのスポーツビジネス事業との連携を開始。

■概要

令和5年度(2023年)4月より、文部科学省ならびにスポーツ庁により「学校部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行」に向け、令和5年度から7年度を改革推進期間と位置付けた取り組みがスタートしました。

プロスポーツクラブにおける様々な事業を展開してきたPSIでは、これまでの知見やノウハウを活かして、各自治体や地域の総合型スポーツクラブが部活動の民営化において持続可能な仕組みを構築し、最適な課題解決を行っていくためのトータルサポートを行う「ブカツプラス」を提供開始。

この取り組みにおいて、部活動の地域移行の「移動」における様々な課題解決に向けて、ナビタイムジャパンの経路検索、地図情報などの技術を活用することで、部活動の地域移行の加速とより価値の高いサービスの提供を目指します。

両社で培ってきたノウハウや技術を通じて、部活動の地域移行をきっかけに地域での生涯スポーツコミュニティや環境を守り、子どもたちが選択肢を持てる環境をつくるための活動を進めていきます。

■ナビタイムジャパン スポーツビジネス事業部 コメント

部活動地域移行に向けて、プラスクラス・スポーツ・インキュベーション様のクラブ運営やコーディネーター・アドバイザーのノウハウによるサポートを通じて、練習・試合・合宿など部活動に関わる交通・移動面を支援するナビゲーションサービスを提供できると考えています。

今後、プラスクラス・スポーツ・インキュベーション様が支援を行う地域にてサービスの提供を行い、生徒・保護者や指導者の移動をサポートしていきます。

次世代を生きる子どもたちのために、移動課題の解決およびスポーツをしやすくなる環境作りを行い、スポーツと触れる機会やスポーツの選択肢を増やしていけるように取り組むとのことです。

■プラスクラス・スポーツ・インキュベーション ブカツプラス事業執行役員 片野 翔大 コメント

今回、部活動地域移行において、全国的な課題となっている「移動問題」に向けて、ナビタイムジャパン様のスポーツビジネス事業とブカツプラスにて事業連携できたことを大変嬉しく思っています。

現在支援を行う静岡県掛川市や、京都府福知山市においても移動の問題に直面しており、今後ナビタイムジャパン様の経路検索や地図情報などの技術を活用したサービスの提供を通じて、課題解決に向けて努めていきます。

両社の強みを活かし合い、次世代のために「移動」をはじめとした機会格差をなくし、よりよいスポーツ・文化環境を残していけるように取り組むとのことです。

