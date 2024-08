「鉄道運行情報」配信！ニッポンダイナミックシステムズ『ez-コンテンツ』

ニッポンダイナミックシステムズは、デジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービス『ez-コンテンツ』で、新たにJR東日本アイステイションズが提供する鉄道事業者様公式・公認の「鉄道運行情報」のコンテンツ配信サービスを開始しました。

■概要

仕事中の方への訪問、休暇中のお出かけ、通勤・通学など、外出時の移動手段として利用する電車の運行情報は気になるもの。

利用路線の遅延・運休などの発生状況、またその障害復旧の見込みも重要な情報です。

これまでの一般的なサイネージ向け鉄道運行情報では、平常運転・遅延・運休といった見出し情報だけが提供されていました。

新たに配信する鉄道事業者様公式・公認の「鉄道運行情報」コンテンツでは、運転再開までの見込み時刻情報を含め、「運転見合わせ〜再開見込み〜再開〜遅延〜平常運転」といった一連の情報が迅速かつ正確に配信されます。

この情報は、駅や列車内、ホームページなどに利用されているだけでなく、駅係員や乗務員など鉄道事業者内でも実際に利用されている、信頼性の高い情報となっています。

また、英語対応していますので、訪日外国人に向けてホテルや商業施設などに設置しているデジタルサイネージでも役立てます。

鉄道運行情報は、ご希望の鉄道路線を6路線または12路線選択していただき、運行情報(運転見合わせ、列車遅延等)と合わせて配信します。

尚、表記される言語は、「日本語・英語」ですが、要望に応じて「日本語・英語・中国語(簡体字、繋体字)・韓国語」での表示も可能です。

●仕様

配信形式:HTML5(横16:9/縦9:16)、JPG(横16:9/縦9:16)、API

配信方式:URLリンク方式、ダウンロード方式

配信本数:発生時随時

提供内容:1都道府県6路線または12路線の鉄道路線を選択いただき、運行情報(運転見合わせ、列車遅延等)を配信

情報提供:JR東日本アイステイションズ

また、英語表記に対応した天気予報も提供しています。

天気予報は、全国・地域の今日明日・週間天気はもちろん、気温や時間帯・降水量などの情報とデザインが連動した、変化がある天気予報を配信します。

<全国>

日本列島の気温差を知る

・都道府県のカラーリングが変化

・全国の最高・最低気温ベスト1

各都道府県の地図の色が、予報発表時の最高気温によって8段階に変化します。

全国の最高・最低気温のベスト1とあわせると、今日の日本列島の様子が見えてきます。

<地域>

情報枠を大きく確保したレイアウト

・大きな文字でより見やすく

・該当の都道府県の地図色が変化

天気予報が文字で見られるように、各情報枠を画面いっぱいに配置したデザインです。

都道府県の数により、レイアウトが最適な形で変更されます。

<週間>

一週間の気温の推移を眺める

・一週間の最高気温の推移を折れ線グラフで表示

その県の一週間の気温変化だけでなく、選択している他の都道府県との比較も楽しめます。

旅行や出張に持っていく荷物選びの参考としても使えます。

すべての天気予報で「こんや」の予報は夜カラーに変化します。

また、英語併記、CUD(※)に配慮したデザインで設置場所を選びません。

※CUD:カラーユニバーサルデザイン。

色覚タイプの違いを問わず、多くの人に情報がきちんと伝わるよう、色使いに配慮したユニバーサルデザインのこと。

●仕様

配信形式:HTML5(横16:9/縦9:16)、JPG(横16:9/縦9:16)、RSS1.0、API

配信方式:URLリンク方式、ダウンロード方式、RSS・API方式

配信本数:1日3回更新(5時・11時・17時)

提供内容:全国と地域のきょう・こんや・あすの天気予報、週間天気予報

情報提供:気象庁

●地域・週間天気は、7つの地域から選べます。

【選択可能地域:北海道・東北・関東甲信・中部北陸・近畿・中国・九州沖縄】

このほかにも様々なコンテンツを揃えており、組み合わせも自由。

放映場所に合わせたアイキャッチ効果を高めるコンテンツを選んで放映できます。

【お申込みから配信までの流れ】〜3STEPで配信開始〜

STEP1:表示コンテンツの検討

※ニュース、天気予報、鉄道運行情報など、どのようなコンテンツを

デジタルサイネージに表示するかを検討下さい。

STEP2:お見積り

※表示コンテンツ、コンテンツ配信連携方法、ディスプレイサイズ、

表示台数をご連絡ください。

お見積りをご提示します。

STEP3:お申込み・設定

※利用申込書にて、コンテンツ配信サービスのお申込みをして

いただきます。

配信の準備ができましたらURLアドレスを案内します。

