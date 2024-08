プロ卓球チームT.T彩たま所属 曽根選手＆宇田選手参加！光英科学研究所「卓球フェスタ2024」

光英科学研究所は、2024年8月3日(土)、和光市総合体育館にてプロ卓球チームT.T彩たまに所属する曽根 翔 選手と宇田 幸矢 選手を招いて、卓球講座やエキシビション・マッチを楽しむことができる、スポーツイベント「卓球フェスタ2024」を開催します。

光英科学研究所「卓球フェスタ2024」

<イベント開催情報>

日時:8月3日(土)9時30分〜11時30分(開場 9時00分)

場所:和光市総合体育館(埼玉県和光市広沢3-1)

入場:無料

<みどころ>

このイベントでは、参加者のみなさまに、プロ卓球選手による講座やエキシビション・マッチを楽しめます。

好評につき参加者につきましては締め切りされましたが、参加者の付き添いの方や、このイベントにご関心のある方々は、会場2階の観覧席からイベントを観覧できます(無料)。

また、劇団スタジオ・ポラーノによる、おなかのなかに住んでいる腸内細菌たちのおはなし「光英科学研究所・おなかのなか劇場 がんばれ!ビフィズン」も上演します。

こちらも入場無料で楽しめます。

<光英科学研究所の地域貢献活動の取り組み・地元アスリートの応援>

1969年に乳酸菌生産物質の研究専門機関として立ち上がった株式会社光英科学研究所は、乳酸菌生産物質の大量生産化に伴い工場と本社を埼玉県和光市に移転し法人化。

2024年2024年に和光市で法人化30周年を迎えます。

同社は本業の企業活動に加えて地元和光市のみなさまや事業者様方とのさまざまな交流を通じて、地域社会の形成における地元企業としての役割を担うとともに、「和光・発酵・健康」をスローガンに乳酸菌生産物質を通して腸内環境の大切さをお伝えしながら、地域のみなさまの健康的な生活に貢献したいと考えています。

こうした活動の一環として、埼玉県ゆかりのアスリートの応援をしています。

2021年からは埼玉県を本拠地とするプロ男子卓球チーム・T.T彩たまと企業パートナー契約を締結しました。

世界で活躍するアスリート達の応援や地域貢献活動、地元開催イベントへの参加を通じて、より多くの方々のウェルネスに貢献する企業を目指しています。

