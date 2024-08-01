¶¯¤¤¡ªºå¿À¡¢7Ï¢¾¡¡ª³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡û ºå¿À 9 ¡Ý 2 µð¿Í ¡ü
¡ã18²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Çºå¿À¤¬¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ë9¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò¡Ø7¡Ù¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï½é²ó¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤ËÂÐ¤·¡¢1ÈÖ¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÃæÌîÂóÌ´¤¬Á÷¤ê¡¢Æó»à¸å¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡¢Âç»³ÍªÊå¤ÎÏ¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢Á°Àî±¦µþ¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£3²ó¤ËÌÚÏ²À»Ìé¡¢5²ó¤ËÁ°Àî¡¢ÌÚÏ²¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢6¡Ý2¤Î6²ó¤Ë¿¹²¼¡¢Á°Àî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡MBS¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øºå¿À¡Ýµð¿ÍÀï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ë¤«¤±¤ë¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£100¼þÇ¯¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÅöÁ³¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡áMBS¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡ã18²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Çºå¿À¤¬¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ë9¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò¡Ø7¡Ù¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï½é²ó¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤ËÂÐ¤·¡¢1ÈÖ¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÃæÌîÂóÌ´¤¬Á÷¤ê¡¢Æó»à¸å¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡¢Âç»³ÍªÊå¤ÎÏ¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢Á°Àî±¦µþ¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£3²ó¤ËÌÚÏ²À»Ìé¡¢5²ó¤ËÁ°Àî¡¢ÌÚÏ²¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢6¡Ý2¤Î6²ó¤Ë¿¹²¼¡¢Á°Àî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡MBS¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øºå¿À¡Ýµð¿ÍÀï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ë¤«¤±¤ë¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£100¼þÇ¯¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÅöÁ³¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡áMBS¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë