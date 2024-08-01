1日、門別競馬場で行われた第45回王冠賞(3歳・重賞・ダ1800m・1着賞金1000万円)は、2番手から3角で先頭に立った小杉亮騎手騎乗の7番人気プラセボ(セ3、北海道・米川昇厩舎)が、好位から4角で先頭に並びかけた2番人気ブラックバトラー(牡3、北海道・田中淳司厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分56秒1(稍重)。

さらに3馬身差の3着に1番人気パッションクライ(牡3、北海道・山口竜一厩舎)が入った。なお、3番人気キタサンヒコボシ(牡3、北海道・五十嵐冬樹厩舎)は5着に終わった。

勝ったプラセボは、父インカンテーション、母ベルガマスク、その父ネオユニヴァースという血統。単勝71.7倍の最低人気での重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆プラセボ(セ3)

騎手:小杉亮

厩舎:北海道・米川昇

父:インカンテーション

母:ベルガマスク

母の父:ネオユニヴァース

馬主:伊達 泰明

生産者:サンシャイン牧場

【全着順】

1着 プラセボ 7人気

2着 ブラックバトラー 2人気

3着 パッションクライ 1人気

4着 ミソ 4人気

5着 キタサンヒコボシ 3人気

6着 スティールドリーム 5人気

7着 オオイチョウ 6人気