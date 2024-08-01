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21:30

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）

予想 1.6% 前回 0.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 2.0% 前回 4.0%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）

予想 23.6万件 前回 23.5万件



米失業保険継続受給者数（07/14 - 07/20）

予想 185.6万件 前回 185.1万件



22:45

米製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）

予想 49.5 前回 49.5



23:00

米建設支出（6月）

予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)



米ISM製造業景気指数（7月）

予想 49.0 前回 48.5



2日

1:00

ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について質疑応答





米自動車販売（7月）

米政権、対中関税引き上げを2週間延期



米主要企業決算

バイオジェン、モデルナ、アップル、インテル、スナップ、アマゾンドットコム、コインベース



※予定は変更されることがあります。

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