21:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）
予想　1.6%　前回　0.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　2.0%　前回　4.0%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）
予想　23.6万件　前回　23.5万件

米失業保険継続受給者数（07/14 - 07/20）
予想　185.6万件　前回　185.1万件

22:45
米製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）
予想　49.5　前回　49.5

23:00
米建設支出（6月）　
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)

米ISM製造業景気指数（7月）
予想　49.0　前回　48.5

2日
1:00　
ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について質疑応答


米自動車販売（7月）
米政権、対中関税引き上げを2週間延期

米主要企業決算
バイオジェン、モデルナ、アップル、インテル、スナップ、アマゾンドットコム、コインベース

※予定は変更されることがあります。