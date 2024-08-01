¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¡¢Ç¥¿±7¥«·îÌÀ¤«¤¹¡¡Åê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×10Ëü·ï°Ê¾å
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¸Ä¿Í¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤Î¥Ê¥À¡¦¥Ï¥Õ¥§¥º¡Ê26¡Ë¤¬ÇÔÂà¸å¡¢Ç¥¿±7¥«·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎÂçÊÑ¤À¤¬¡¢À¸³è¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¾Î©¤âÈó¾ï¤ËÅØÎÏ¤òÍ×¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥Õ¥§¥º¤Ï7·î29Æü¤Ë3²óÀï¤Ç´Ú¹ñÁª¼ê¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇ¥¿±¤ò¹ðÇò¤·¡Ö¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅªÎ¾ÌÌ¤Îº¤Æñ¤òÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Öº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢10Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£