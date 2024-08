◆ONE OR EIGHT、デビュー曲のMCティザー公開

【モデルプレス=2024/08/01】ボーイズグループ・ONE OR EIGHT(読み:ワンオアエイト)が、8月16日にデビューシングル「Don’t Tell Nobody」を配信することを発表した。今回公開された12秒の「Don’t Tell Nobody」MVティザーは、メンバーのビジュアルが鮮明に脳裏に焼きつくような映像に。MV本編は、デビュー日の8月16日21時にプレミア公開される。

◆全員日本人からなるボーイズグループ・ONE OR EIGHT

また、あわせて新ビジュアルとジャケット写真も公開。楽曲はTikTokでショートバージョンが先行配信され、Pre−Save、Pre−Addもスタートしている。ONE OR EIGHTは、MIZUKI(ミズキ)、NEO(ネオ)、REIA(レイア)、RYOTA(リョウタ)、SOUMA(ソウマ)、TAKERU(タケル)、TSUBASA(ツバサ)、YUGA(ユウガ)の全員日本人からなるボーイズグループ。アーティスト名のONE OR EIGHTは、慣用句の「一か八か」に由来しており、「BET ON YOURSELF(自分自身に賭けろ)」をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって”一か八か”の勝負を東京から世界に仕掛けていく、という意味が込められている。グループのYouTubeアカウントから突如投稿された「KAWASAKI」というパフォーマンス動画は瞬く間に世界中に拡散され、1000万回再生を突破。海外を中心にリアクション動画やニュース記事など数多く取り上げられ、実力に対する賞賛のコメントが世界から集まっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】