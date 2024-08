リパワリング向け新型パネル！Upsolar Japan「UP-B310MH-T(40M10)」「UP-B385MH-T(50M10)」

太陽光パネルの販売などを行うUpsolar Japanは、2024年8月より、リパワリング向け太陽光パネル「UP-B310MH-T(40M10)」、「UP-B385MH-T(50M10)」を販売中です。

Upsolar Japan「UP-B310MH-T(40M10)」「UP-B385MH-T(50M10)」

全量売電向けの固定価格買取制度(FIT)が2012年に導入されてから既に12年が経過しました。

現在流通しているパネルは、制度開始当初に流通した太陽光パネルと比べ1枚当たりの公称最大出力(W)が大幅に増大し、同時にパネル寸法も大型化しています。

稼働開始から10年を経過した設置案件も増え、最近ではリパワリングを検討される方が増えています。

ただ現在主流となっている太陽光パネルは、公称最大出力(W)増大にともない上記の通りパネルサイズが拡大していることから、既設架台の大幅な調整が必要となる場合が多く、リパワリング要望の方の障壁として存在していることを認識しています。

そこでアップソーラーはリパワリングを検討される方向けに、新製品の両面発電太陽光パネル「UP-B310MH-T(40M10)」「UP-B385MH-T(50M10)」を提案してもらえます。

本パネルは、固定価格買取制度(FIT)開始当初に設置された太陽光パネルとほぼ同寸法であり、施工時に架台側での大幅な調整が不要となる事から、施工に掛かるコストを大きく抑えることが可能です。

また両面発電パネルである為、パネル裏面からの発電量も得る事が可能となり、さらなる発電量の増加、発電効率の向上が期待できます。

上記理由によりリパワリングを検討される多くの方の要望に応える製品となっています。

■UP-B310MH-T(40M10)、UP-B385MH-T(50M10)の特長

(1)リパワリングに最適なパネル寸法(1650×992×35mm、1956×992×35mm)

固定価格買取制度(FIT)開始当時(2012年)主流のパネル寸法のため、架台側の大幅な調整が不要となり施工効率アップとコスト削減が可能

(2)両面発電パネルにより、さらなる発電量アップ

裏面からの発電により発電量が増加し、発電効率の向上が可能

■商品概要

名称 :UP-B310MH-T(40M10)

最大出力 :310W

パネル変換効率:18.9%

名称 :UP-B385MH-T(50M10)

最大出力 :385W

パネル変換効率:23.5%

販売開始日 :2024年8月1日(木)

