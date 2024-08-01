¡Úµð¿Í¡ÛÂç¾ëÂî»°¤¬±¦¤ï¤Ê¢¤Ë»àµå¼õ¤±ÅÓÃæ¸òÂå¡¡¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à
¡¡µð¿Í¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç£·²ó¤Ë´äÄç¤«¤é±¦¤ï¤Ê¢¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¡½£¸¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤ËÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¾ëÂî¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£°¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿´äÄç¤ÎÅêµå¤ò±¦¤ï¤Ê¢¤Ë¼õ¤±¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏÁûÁ³¡Ä¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤Ë¸ª¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤ë¤È¡¢ÂåÁö¡¦¼ãÎÓ¤¬Á÷¤é¤ì¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿
¡¡Á°Ìë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ïµð¿Í¡¦Ê¿Æâ¤¬ºå¿À¡¦¿¹²¼¤Ë£²µåÏ¢Â³¤Ç¥¤¥ó¥Ï¥¤¤ò¹¶¤á¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¸å¤ËÎ¾¼Ô¤¬¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¾ëÂî¤¬¸òÂå¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÎ¾·³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤¿Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¾ë¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÂç¾ë¤µ¤óµð¿Í¤µ¤ó¤¹¤Þ¤ó¡Ä¡×¡ÖºòÆü¤ÎÊóÉü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö´äÄç¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£