Tani Yuukiが、最新曲「アンタレス」を8月21日に配信リリースすることが決定した。「アンタレス」はスマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!!』「POWER OF YOU あなたがいるから、輝ける。」キャンペーンソングとして2023年9月に発表された楽曲で、長らく音源化が待たれていた1曲。先日YouTubeにてスタジオライブセッション動画『Tani Yuuki - アンタレス / My Band Session』を公開し、フルバージョンを初めて披露したことで改めて音源化を望む声が多く寄せられたため、緊急でリリースが決定した。

Digital Single「アンタレス」

2024年8月21日(水)0:00 デジタルリリース※スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!!』「POWER OF YOU あなたがいるから、輝ける。」キャンペーンソング「アンタレス」Pre-add / Pre-savehttps://kmu.lnk.to/6rCmK8対象期間:2024/8/1(木)20:00〜2024/08/20(火)23:59まで※事前Pre-add / Pre-saveで本人コメント入り「アンタレス」待ち受け画像のプレゼントキャンペーン実施

◆Tani Yuuki オフィシャルサイト◆Tani Yuuki オフィシャルX◆Tani Yuuki オフィシャルInstagram◆Tani Yuuki オフィシャルTikTok◆Tani Yuuki オフィシャルYouTubeチャンネル

本作は、聴くものを震え立たせるようなエレクトロサウンドと、Tani Yuukiの力強い歌声が合わさった渾身のTani Yuuki流・応援ソングとなっている。リリースに向けてPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタートする。最速オンエアは、明日8月2日AIR-G'「IMAREAL」にて。明日の放送はTani Yuukiのゲスト出演も決まっており、自らの口で楽曲への想いも語る予定とのことだ。そして、新たに11月8日〜10日に開催される韓国でのライブイベント<WONDERLIVET 2024>への参加が決定した。Tani Yuukiが日本国外でライブをするのは初めてとなる。出演は3日間の内1日となり、出演日は追って発表される。