MLBを盛り上げる“スーパースター”の魅力【五十嵐亮太×佐々木久美 わたしを野球に連れていって！】

【五十嵐亮太×佐々木久美 わたしを野球に連れていって!】

昨年MLBオールスターゲームを現地観戦した日向坂46·佐々木久美がさらなるMLB愛&知識を深めるために、元メジャーリーガーの五十嵐亮太にMLBの気になるアレコレを聞いちゃいます! 五十嵐さん、いろいろ教えてください!

佐々木久美

1996年1月22日生まれ。日向坂46のキャプテンを務める。女性ファッション誌『Ray』の専属モデル。過去には始球式を務めるなど野球ファンとしても知られ、昨年はMLBオールスターも現地観戦。

五十嵐亮太

1997年にヤクルトスワローズに入団。2010年にニューヨーク・メッツに移籍。2012年からはピッツバーグ・パイレーツ、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・ヤンキースとMLB球団を渡り歩く

※記事はMLBオールスターゲーム前に取材したものです

――MLBには多くのスーパースターがいます。今シーズンお二人が注目している選手を教えてください。

佐々木 私は去年のオールスターゲームから推している、シアトル・マリナーズのフリオ・ロドリゲス選手です! 登場した瞬間に客席も総立ちで、ヒーロー感が本当にすごかったんです。“オールスターゲームだからこそ”というのもあったのかもしれませんが、みんなが応援す熱い気持ちが伝わってきて、その光景に圧倒されちゃいました。

五十嵐 となると今年はテキサス開催だから、もし現地観戦したらコリー・シーガー(テキサス・レンジャーズ)推しになって帰ってくる可能性も(笑)。

佐々木 あると思います!(笑)

五十嵐 チームも昨シーズンに球団史上初のワールドシリーズ制覇を果たしているので、絶対に何人かは選出されるんじゃないですかね。ワールドチャンピオンのチームの本拠地で開催されるオールスターゲームに、地元の選手が登場する。それってメチャクチャ盛り上がるはずなので、今から楽しみですね。

佐々木 五十嵐さんが注目しているスーパースターは誰ですか?

五十嵐 たくさんいますが、やはりロナルド・アクーニャJr.。昨年も大谷翔平選手と並んで満票でMVPを受賞しているし、外せないと思います。40本塁打・70盗塁達成ってメチャクチャすごいですよ。あの俊足やプレースタイルも含め、観ていて非常に楽しい選手のひとりです。

▲もはや日本でもお馴染み、マイク・トラウトもファンとの交流を大切にしている

――過去、五十嵐さんが対戦したり、一緒にプレーした中で、印象深かったスーパースターといえば?

五十嵐 それでいえば、やはりアルバート・プホルス(2001年のデビューから2010年までの間、打率3割・30本塁打・100打点を10年連続で達成。アメリカ合衆国外出身選手最多本塁打記録保持者であり、MLBにおける最高の打者のひとりと称される)ですかね。

▲ロナルド・アクーニャJr.。昨年のMLB選手会MVPを獲得している(大谷翔平は2位)

――優れた技術や才能を備えている以外にも、スーパースターの条件として魅力的な人間性が挙げられるのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか?

五十嵐 実際、スーパースターほど人間的な魅力を備えていることに間違ありません。個人としての活躍はもちろん、チームを牽引する精神的支柱でもある何かがないとやっていけないのわけですから、人を惹きつけるは当然。だからかキャプテンを務めるケースが多く、人間的にも周囲に気を配ることが出来る人格者が多いように感じます。

――となると、そういった選手がチームにもたらす価値や、チームメイトに与える影響もかなり大きいかと。

五十嵐 良い影響もありますが、逆もまた然り。誰もがレギュラーとして活躍したいので、チーム内でも目の上のたんこぶと考える選手は当然います。もちろんその根底にはリスペクトがありますが、プロとしての野心といった部分は、日本人よりも強いんじゃないかなと思います。

――そして、そんなスーパースターの活躍を支えているのがファンという存在です。彼ら・彼女らの声がプレーヤーに与える影響についてどのように感じますか?

五十嵐 大きいですけれど、これも“良くも悪くも”ですかね。調子が良い時は声援が飛んできますが、そうじゃない時は容赦なくブーイングが飛んできますから。子供だって、結構汚い言葉を使ってきますし(笑)。

佐々木 ブーイングされて、ヘコんだりもしましたか?

五十嵐 誰もがブーイングを受けるので、全然気にならないですよ。メッツ時代に開幕セレモニーがあって、そこで選手以外にコーチや監督といったスタッフも紹介されるんですが、トレーナーの番になったら大ブーイング。「え、なんで?」と聞いた

ら、「昨シーズン、有力選手が怪我で出られなかったせいで負たってファンは怒っている」って。しかも最後は、監督に対してもブーイングですからね。

佐々木 え〜! みなさんファンなんですよね!?

五十嵐 逆に“ファンがゆえ”でしょうね。佐々木さんはブーイングされたことないですか?

佐々木 ブーイングは経験したことがありません。

五十嵐 それはしっかり結果を残せている証拠ですよ。とはいえ、そういった素直な感情やリアクションをブツけてきてくれるのは、ある意味ありがたくもあって。ファンに支えてもらっていると明確に感じられるだけでなく、自分が今どんな立場にいるのかを再確認出来ますし。

佐々木 アイドルも一緒です。自分たちを見守ってくれている人たちがいるって大きいですし、私自身もファンの皆さんの声にすごく助けられてきたので、その大事さがよくわかります。

――となると、観戦時にはなるべく大きな声で声援を届けるよう意識しなきゃですね。

五十嵐 マウンドに上がる際に名前をコールされた後の声援は、めっちゃテンションが上がるんですよ。あとはキッチリ抑えられたり、ファンの期待に応えられた際の声援も。一緒に喜びを分かち合えているという感覚に、すごく背中を押されます。

佐々木 喜びを分かち合えるっていうのは、同じ目標を見ているっていう証拠ですもんね。これからもスーパースターたちに、大きな声援を送り続けます!

▲昨年のホームラン競争優勝のブラディミール・ゲレーロJr.

▲テキサス・レンジャースの正捕手でありスターのジョナ・ハイム

■今年のオールスター開催地はテキサス

今年のMLBオールスターゲームは、テキサス・レンジャーズの本拠地であるグローブライフ・フィールドで開催。過去にはダルビッシュ有など日本人選手も多数在籍しており、日本人ファンにとって馴染みの深い土地でもある。

