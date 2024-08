アイドルファンにとってアツい夏がやって来る。8月2日(金)、3日(土)、4日(日)の3日間、東京のお台場・青海周辺エリアで開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」(TIF2024)のタイムテーブルが今年も激アツだと話題になっている。【関連写真】多幸感に包まれたFRUITS ZIPPER結成2周年記念ライブ【23点】今年も長濱ねるがチェアマンを務め、初日のグランドオープニング後のトップバッターを務めるのはももいろクローバーZの佐々木彩夏。そして、最終日は、≒JOY、≠ME、=LOVEと来て、日向坂46 三期生、乃木坂46 4期生と繋ぎ、グランドフィナーレを迎える。さらに、今をときめくFRUITS ZIPPERや僕が見たかった青空、48グループ、スタプラ、ハロプロ、WACKらの所属グループはもちろんのこと、ご当地アイドルグループなども含め今年も200組近いアイドルが大集結する3日間に。さらに、解散が決まっているCROWN POPやでんぱ組inc.を観られる残り少ないチャンスにもなっている。

もちろん、知名度はまだまだだが、これからの活躍が期待されるようなグループも多数出演。TIFで青田買い的に新たな推しグループや推しメンを見つけるのも楽しいだろう。今回は、初出場組に絞って、注目グループを何組か紹介してみたい。まずは、既にアイドルファン大注目のグループあまいものつめあわせ。今年の春に、SNSで突如バズった中川心が所属する6人組グループだ。SNSでは、橋本環奈と佐々木希を足したような最強の地下アイドルがいる…と話題を集めた。その後、アイドル雑誌やWEBインタビューの取材などが一気に増えて、この夏のTIFに出演するまでに。初日のTIF2024メインステージ争奪LIVE 決勝戦に出演するので、王道アイドル好きはマストでチェックして欲しい。続いて紹介したいのは、UNLAME。AKB48の現役メンバーと一般応募者が競い合うオーディション番組「OUT OF 48」を勝ち抜いたメンバーで結成された5人組グループだ。話題性が先行したものの、なかなかライブの機会がなく、結成時7人組だったグループも脱退や卒業を経て、現在は5人体制に。K-POPのような楽曲やダンスが魅力のUNLAMEのパフォーマンスにも是非注目を。次に注目したいのは、太陽と踊れ月夜に唄え。2023年に開催されたポニーキャニオン主催のアイドルプロジェクトのオーディションで選ばれた「太陽と踊れ」と「月夜に唄え」の2グループで構成される10人組。先日1周年を記念したワンマンライブを渋谷のO-EASTで開催したばかり。昔からアイドルグループに強いポニーキャニオンが手掛けているだけに、今後のさらなるブレイクに期待したいグループだ。最近のTIFには男女混合グループの出演も増えてきた印象だが、そんな中、今年初出演となるONE LOVE ONE HEARTは、スターダストプロモーションとエイベックスによる初の共同プロジェクトから生まれた男女混合9人組グループ。エイベックスの男女混合グループと言うと、AAAを想起させるが、ONE LOVE ONE HEARTは、男性4人・女性5人というバランスで、新たな男女混合グループの可能性を見せてくれそうなグループである。続いて、グループアイドルが中心となる中、ソロで出演するアイドルにも注目したい。今年は、声優アイドルユニットi☆Risのリーダー山北早紀が初出演。i☆Risは、エイベックスと声優事務所81プロデュースがタッグを組んで開催したアニソン・ヴォーカルオーディション合格者で結成されたグループ。i☆Risとしての出演はないものの、山北早紀が1人で出演するということで、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみである。そして、×純文学少女歌劇団も是非押さえておいて欲しいグループの1組だ。「×純文学」と書いて「ふじゅんぶんがく」と読む。高嶺のなでしこが所属するTWIN PLANETと講談社が企画・運営を務めるグループで、歌劇団という名の通り、これまで、東京・池袋の劇場でミュージカルとライブを組み合わせたようなステージを行ってきた。ライブハウスでのアイドルフェスやサーキットイベントにも出演したことはあるが、今回満を持してのTIF初出演となる。結成時には、高嶺のなでしこと同じく、元ラストアイドルメンバーが参加していることでも話題となった。元ラスアイの大森莉緒や畑美紗起の今の姿も是非チェックしてみて欲しい。さらに、メンバーの脱退を経て新生ラストアイドルから改名したmy fav、秋元康プロデュースのWHITE SCORPION、特撮実写ドラマの歴代ヒロインで構成されているLucky²、その他にも意外なところでは、ExWHYZが今年初出演だ。さらに、私立恵比寿中学の高学年メンバーと低学年メンバーが、私立恵比寿中学(姉)と私立恵比寿中学(妹)に分かれて初出演を果たす。もちろん、私立恵比寿中学としても出演するが、(姉)と(妹)がそれぞれどんな楽曲でどんなパフォーマンスを見せてくれるのかにも注目が集まっている。今回は初出演組に絞って紹介してきたが、アイドルファンは、是非タイムテーブルを眺めてシミュレーションしながら、当日に向けて気持ちを高めていって欲しい。もちろん、屋外ステージがほとんどなので、水分補給や熱中症対策も忘れずに。そして、ライブ後には、仲間達と感想戦を繰り広げるのも楽しいだろう。そこも含めて夏の思い出になりそうだ。是非、新たな推しとの出会い、隠れたアイドルソングの名曲との出会いに期待しながら、今週末のTIF2024を全力で楽しんで欲しい。【あわせて読む】脳内ヘビロテ必至! ももクロ、FRUITS ZIPPER…リフレインが癖になるアイドルソング5選