6人組ガールズグループ・RIRYDAYが、グループ初音源となるプレデビューEP『RIRYDAY』のトラックリストを公開した。関連記事: RIRYDAY制作チームが語る、DIYのグループ哲学「女の子のきらめきを記録するものを作りたい」 「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA(北爪さくら)や韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」に参加していたMIRI(桑原彩菜)が所属する6人組ガールズグループ、RIRYDAY。

プレデビューEP『RIRYDAY』には、グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースした全4曲を収録。海外でミックス、マスタリングを行い、日本からはJUVENILE、清 竜人が楽曲制作に携わっているほか、トラックリスト、ジャケットのデザインはアートディレクターの吉良進太郎が担当している。同楽曲は、8月2日、新宿ReNYで開催されるRIRYDAY初のファンミーティングにて初披露される。なお、プレデビューEP『RIRYDAY』のリリース日は追って公開される。■Bull$EyEコメントTo. RIRYDAY안녕하세요!짧지 않은 시간, 결성 전부터 여러분들을 위해 작업하며, 여러분들의 목소리로 멋진 곡을 만들어 왔습니다.그래서 그런지 직접 보진 못했어도 '내적 친밀감' 이 깊이 형성되어 있어요그래서 이번 데뷔가 무엇보다 설레고 기대됩니다!언어와 문화가 달라도 음악이라는 세상에서 모두 같은 마음을 느끼길 바랍니다.꾸준히 성장하는 RIRYDAY 가 되도록 저 또한 열심히 노력하겠습니다!Everyday Happy dayEveryday RIRYDAY~From Bull$EyE※翻訳verTo. RIRYDAYこんにちは!短くない時間、結成前から皆さんのために作業し、皆さんの声で素敵な曲を作ってきました。そのためか、直接見ることはできなくても「内的親密感」が深く形成されていますということで、今回のデビューが何よりもわくわくして楽しみです!言語と文化が違っても、音楽という世界で皆同じ気持ちを感じてほしいです。地道に成長するRIRYDAYになるように私も頑張ります!Everyday Happy dayEveryday RIRYDAY~From Bull$EyE■JUVENILEコメント『Uncool』を作編曲しましたMusic Producer/Beat MakerのJUVENILEです。今回RIRYDAYさんの大事な門出となる楽曲を提供させていただけることになり光栄です。楽曲は常識や固定観念にとらわれずこれからの時代を自由に生きていく彼女達にぴったりの、歪んだギターをメインに王道のガールクラッシュに仕上げました。ところどころナイフの音のような攻撃的なギミックを入れたりなど、遊び心も盛り込んでみました。この『Uncool』と共にRIRYDAYのみなさんのこれからの活躍を期待しております。■清 竜人コメント素敵なグループの門出に携わることができて光栄です!メンバーみんなの可愛さやカッコ良さを最大限引き出した、野心的かつトレンディーな作品に仕上がったかと思います。 ぜひ聴いてみてね!<リリース情報>RIRYDAYプレデビューEP『RIRYDAY』【収録曲】1. UncoolProduced by JUVENILE ,Bull$EyE & Born.Crush(JUVENILE , RIKA MIDUKI ,Bull$EyE , Born.Crush)Choreography by RinaGuitar by Yoshio FujitaChorus by Bull$EyEDigital Editing by Kim Young Don2. about chaProduced by Bull$EyE & Born.Crush(VERMILION FRAME ,RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)Choreography by RinaSynth by XxioPiano by XxioBass by XxioDrum & Programming by XxioChorus by conchDigital Editing by Kim Young Don3. Heavy-hearted(トゥー・トゥー・トゥー)Produced by Ryujin Kiyoshi ,Bull$EyE & Born.Crush(Ryujin Kiyoshi)Music , Lyrics , Arrangement and All instruments by Ryujin KiyoshiChoreography by RinaBackground Vocal by HEEYEONDigital Edited by Hyun Woo Bin4. One More Time(Choose Life)Produced by Bull$EyE & Born.Crush(MADEWELL ,Monkeyvegas , Honeybear ,RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)Choreography by RinaKeyboard Performed by Honeybear, MonkeyvegasPiano Performed by Honeybear , MonkeyvegasDrum & Programming by Monkeyvegas , HoneybearChorus by Bull$EyEDigital Edited by Hyun Woo BinAll Sound Produced byBull$EyE & Born.CrushMixed & Mastered by Team AMG at DART StudioAll Vo Recorded by Splash Sound StudioSpecial Thanks Yoko Utsumi , Hiroo NishizawaDesign by Shintaro KiraExecutive Producer Michiya Fujiwara<イベント情報>RIRYDAY 1st FAN MEETING「WINGS DAY」2024summerhttps://w.pia.jp/t/riryday/チケット:VVVIP \30,000・最前椅子エリア確約・メンバー全員直筆サイン付フォトブック・終演後ミート&グリート全員握手VIP \15,000・前方スタンディングエリア確約・フォトブック・終演後ミート&グリート全員握手付一般スタンディング\4,000・後方エリア公式HP https://riryday.com/公式Instagram https://www.instagram.com/riryday/公式X https://x.com/riryday/