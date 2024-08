俳優の伊藤英明が1日、インスタグラムを更新。22年前の写真を公開すると、ファンから反響が寄せられた。「My visit to NYC in 2002! Do you remember HMV and Disney’s Treasure Planet? また行きたいな!」とつづり、22年前にアメリカ・ニューヨークを訪れた際の写真を投稿した伊藤。1975年8月3日、長崎県生まれ、岐阜県育ちの伊藤は現在48歳。22年前、若かりし頃の姿には、ファンから「変わらないですね〜」「22年前!変わらずカッコいい」「カッコ良すぎる」「ステキな写真」などの声が上がっていた。引用:「伊藤英明」インスタグラム(@thehideakiito)