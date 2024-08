日本語版声優9名登壇！ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド２』初日舞台挨拶レポート

『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『マイ・エレメント』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

8月1日(木)、最新作『インサイド・ヘッド2』初日舞台挨拶が開催されました!

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』初日舞台挨拶レポート

開催日:2024年8月1日

公開初日となる2024年8月1日、舞台挨拶が行われました。

このイベントには日本語版声優が勢揃い!

カナシミ役 大竹しのぶさん、シンパイ役 多部未華子さん、ライリー役 横溝菜帆さん、ハズカシ役 マヂカルラブリー 村上さん、ヨロコビ役 小清水亜美さん、ムカムカ役 小松由佳さん、ビビリ役 落合弘治さん、イカリ役 浦山迅さん、イイナー役 花澤香菜さんが登壇☆

作品のお気に入りポイント

公開を迎え、作品のお気に入りポイントをお話してくださいました。

カナシミ役 大竹しのぶさん

9人の感情、怒りやうらやんだり恥ずかしいという感情を持っていて、それは全てヨロコビのためで、人間は喜ぶために生まれてきたんだと感じました。

全部見どころなんですが、4年半という長い年月を掛けて作られた作品なので、制作に携わったみなさんが誇らしげにしてくださったことが心に残っています。

(ラストシーンは言えませんが)大好きな映画です。

シンパイ役 多部未華子さん

あらゆる感情のチームワークをひっかき回すキャラクターなのですが、なるべくチャーミングに感じてくれたらいいなと思いながらアフレコに挑みました。

出来上がった作品をみて自分が経験してきた話のように感じました。

みなさんの心にバシバシ届くと思います。

シンパイはライリーのころを思うが故にシンパイしていて、どの感情もライリーのことを思ってのことなんです。

私も(ラストシーンは言えませんが)大好きな映画です。

ライリー役 横溝菜帆さん

今まで見てきた映画のなかでこんなに共感しながら見ることができる作品が初めてでした。

同世代の方も、大人の方も同じ気持ちで見ていただけると思います。

9つの感情をひとりで表現するのは難しかったです。

前作よりも表情が豊かになったことに注目してほしいです。

私も(ラストシーンは言えませんが)大好きです。

ハズカシ役 マヂカルラブリー 村上さん

アフレコ自体が初めてのことで、ものすごくドキドキしていました。

私のうめきわけをぜひ感じてほしいなと思いますね。

いろんな種類のうめき声を上げているので、そのうめきの違いを感じていただけたら嬉しいです。

私も、ラストシーンは言えませんが、大好きです。

ヨロコビ役 小清水亜美さん

今回からの参加で、それもひとりぼっちでのアフレコだったので心細くて“シンパイ”でいました。

今日この場でみなさんと会うことができてとても嬉しい気持ちでいます。

ライリーはもちろんのこと、ほかの人間キャラクターの感情も見どころのひとつです。

ムカムカ役 小松由佳さん

前作は9年前にアフレコをしていたんですが、いざ始まってみたら何の問題もありませんでした!

私ももちろんみなさんと同じように最後のシーンはおすすめなんですけれども、私個人的には、ムカムカの“推し”が登場するので、それを楽しみにしてほしいと思います!

ビビリ役 落合弘治さん

アフレコにいざ取り組んでみたら自分は違和感がありまして、

それはどうしてかと思ったら、英語版の方が交代されていたんですね。

頭の中のお話ではありますが、頭の外のお話にも期待して欲しいです。

イカリ役 浦山迅さん

前回は怒り爆発でライリーを家出させたりしてしまって反省していたのですが、今回はライリーを励ましたりしていて少し安心しました。

ネタバレしない程度に話したいところなのですが・・・・追い詰められたライリーが自分につぶやくひとことがあるんですが、それにドキッとしてしまいました。

作品をご覧になった皆さんが、そのライリーのセリフをどう感じるか楽しみです。

イイナー役 花澤香菜さん

“イイナー”は自分の中に隠す感情だと思っていたのですが、演じてみたら、この感情もいいな!って思いました。

ライリーがめちゃくちゃ頑張るシーンがあるのですが、それが感情みんなが応援するのですが、イイナーの「ウォゥ!」と思わず出てしまった声がかわいらしいので、みなさんもぜひ真似して楽しんでみてください。

最後に、多部未華子さんと大竹しのぶさんから締めのご挨拶。

多部未華子さん「この作品に参加させていただけてとても嬉しかったです。ぜひ作品を楽しんでください」

大竹しのぶさん「この夏休みの思い出だけでなく、人生の思い出のひとつになるような映画になっています。今日はありがとうございました」

最後に会場に集まったゲストと一緒に「この夏は!」「インサイド・ヘッド2!」の掛け声で記念撮影を行い、大ヒットを祈願しました☆

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』作品概要

公開日:2024年8月1日より日本公開

監督:ケルシー・マン(『モンスターズ・ユニバーシティ』、『2分の1の魔法』)

制作:マーク・ニールセン(『トイ・ストーリー4 』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本語版声優:大竹しのぶ (カナシミ), 多部未華子 (シンパイ), 横溝菜帆(ライリー), 村上(マヂカルラブリー/ハズカシ),小清水亜美 (ヨロコビ),小松由佳 (ムカムカ), 落合弘治 (ビビリ),浦山迅 (イカリ) ,花澤香菜(イイナー), 坂本真綾(ダリィ)

©2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本語版声優9名登壇!ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』初日舞台挨拶レポート appeared first on Dtimes.