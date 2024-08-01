¡È±øÀ÷¤Î¥»¡¼¥ÌÀî¡É¤Ø¤ÎÈëºö¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡× ½÷»Ò¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó»²²ÃÁª¼ê¤Ï¶¯¹Ô³«ºÅ¤Ë¶ì¸À¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥»¡¼¥ÌÀî¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¡ÈÌäÂê¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË½÷¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶¥µ»¤Ï¡¢Ï¢ÆüÂ³¤¤¤¿±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥¤¥à²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥ÌÀî¤Î¿å¼Á¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢28¡¢29Æü¤Î¥¹¥¤¥à¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò¤Î¶¥µ»¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Î¼ÁÁÇ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡© ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤¬Áí³Û14²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2400²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤Æ¿å¼Á²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¡¼¥ÌÀî¡£¤À¤¬¡¢±«Å·»þ¤ËÂçÎÌ¤ÎÀ¸³èÇÓ¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¿å¼Á¤Ï°²½¡£ÁáÄ«¤Ë³«ºÅ¶¯¹Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤âÀî¤Ï±ø¤ì¤ÇÂù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¿å¼Á¤Ï¿å½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤¬¡¢»²Àï¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ò24°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥è¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥á¥¤¥ì¥ó¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØVTM¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÂçÎÌ¤Î¿å¤ò°û¤ó¤À¡£¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀÆüÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ä¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¶¥µ»¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿·èÄê¤òÃÇ¤¸¤¿¡£
¡Ö¶¶¤Î²¼¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Æ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¸«¤¿¡£¥»¡¼¥ÌÀî¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤â±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡© ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°ÂÁ´¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Û¤ó¤ÈÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¡ª¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°Æü¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÀî¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¶¥µ»¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¥Õ¥§¥ë¥á¥¤¥ì¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂÐºö¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤è¡£»ä¤Ï¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤ò°û¤ó¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É´°Á´¤Ë¼ºÇÔ¡£¡Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡ËÅ¾ÅÝ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¡×
¡¡²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]