7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、初の東京ドーム公演よりユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング「Grow Up」のライブ映像を公開した。SKY-HIとクリエイティヴチームINIMIのSunny、MONJOE、LOARの共作となる本楽曲。ダンサブルなUK Garageのビートに合わせ、常に変わりゆく時代の中で変わらない為に変わり続けることで、成長を成し遂げ、より高みを目指していくアティテュードを示す1曲。そんな「Grow Up」はユニリーバ・ジャパン60周年記念 『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンにも起用され、8月28日(水)発売のBE:FIRSTの2年振りとなるオリジナルアルバム『2:BE』にも収録される。

今回公開されたライブ映像は2023年11月から2024年2月にかけて9都市22公演を回った全国アリーナ・ツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ”Mainstream”」の追加公演として、3月に開催された自身初の東京ドーム公演の模様。ライブ本編はPrime Videoにて配信中となっている。<リリース情報>BE:FIRST2ndアルバム『2:BE』2024年8月28日リリースレーベル:B-ME特設サイト https://befirst-sp.com/2BE/https://befirst.lnk.to/2BE=CD収録内容=(全品番共通)1. Slogan2. Masterplan3. Boom Boom Back 日本テレビ系 「スッキリ」2023年3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング4. Guilty5. Sapphire6. Smile Again ANESSA Global Campaign Song7. Grow up ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング8. Metamorphose9. Genesis10. Selfish11. Bump Around12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)13. BE:0 -interlude-14. Glorious 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌15. Blissful16. Mainstream全16曲収録予定Official Website:https://befirst.tokyo/