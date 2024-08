声優・大西亜玖璃が、2024年10月より放送開始のTVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ「アウフタクト」を担当。7thシングルとして11月20日(水)にリリースする。『精霊幻想記』の第1期でもエンディングテーマを担当していた彼女は、TVアニメ『精霊幻想記2』に千堂雅人役で出演することも決定している。なお、大西亜玖璃はファンミーティング<おおにし幼稚園 あぐぽん先生!>を8月10日(土)に山野ホールで開催。チケットは一般発売中だ。

リリース情報



大西亜玖璃 7th シングル「アウフタクト」2024年11月20日(水)発売【初回限定盤】CD+DVD COZC-2128〜9 ¥2,090(税込)【通常盤】CD Only COCC-18230 ¥1,430(税込)<CD収録内容>1. アウフタクトTVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ作詞・作曲・編曲:鶴粼輝一2. Fall in you作詞・作曲・編曲:近藤圭一3. アウフタクト(Instrumental)4. Fall in you(Instrumental)<DVD収録内容(初回限定盤のみ)>「アウフタクト」ミュージックビデオ+メイキング映像