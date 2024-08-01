大西亜玖璃 7th シングル「アウフタクト」2024年11月20日（水）発売【初回限定盤】CD＋DVD COZC-2128〜9 ￥2,090（税込）【通常盤】CD Only COCC-18230 ￥1,430（税込）＜CD収録内容＞1. アウフタクトTVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一2. Fall in you作詞・作曲・編曲：近藤圭一3. アウフタクト（Instrumental）4. Fall in you（Instrumental）＜DVD収録内容（初回限定盤のみ）＞「アウフタクト」ミュージックビデオ+メイキング映像

ライブ・イベント情報



＜おおにし幼稚園 あぐぽん先生！＞日時：2024年8月10日（土）場所：山野ホール開場/開演：昼公演 14:00／14:45夜公演 16:45／17:30料金：全席指定S席 \12,000（税込） ※限定特典付き全席指定A席 ￥7,700（税込）※3歳以下無料、4歳以上チケット必要※お一人様1公演につき4枚までオデッセー 03-4426-6303 （月水金13:00〜17:00 ※祝日除く)