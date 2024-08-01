大西亜玖璃、「アウフタクト」がアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマに決定、11/20にリリース
声優・大西亜玖璃が、2024年10月より放送開始のTVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ「アウフタクト」を担当。7thシングルとして11月20日（水）にリリースする。
『精霊幻想記』の第1期でもエンディングテーマを担当していた彼女は、TVアニメ『精霊幻想記2』に千堂雅人役で出演することも決定している。
なお、大西亜玖璃はファンミーティング＜おおにし幼稚園 あぐぽん先生！＞を8月10日（土）に山野ホールで開催。チケットは一般発売中だ。
©北山結莉・ホビージャパン／『精霊幻想記 2』製作委員会
リリース情報
2024年11月20日（水）発売
【初回限定盤】CD＋DVD COZC-2128〜9 ￥2,090（税込）
【通常盤】CD Only COCC-18230 ￥1,430（税込）
＜CD収録内容＞
1. アウフタクト
TVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ
作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一
2. Fall in you
作詞・作曲・編曲：近藤圭一
3. アウフタクト（Instrumental）
4. Fall in you（Instrumental）
＜DVD収録内容（初回限定盤のみ）＞
「アウフタクト」ミュージックビデオ+メイキング映像
ライブ・イベント情報
日時：2024年8月10日（土）
場所：山野ホール
開場/開演：
昼公演 14:00／14:45
夜公演 16:45／17:30
料金：
全席指定S席 \12,000（税込） ※限定特典付き
全席指定A席 ￥7,700（税込）
※3歳以下無料、4歳以上チケット必要
※お一人様1公演につき4枚まで
オデッセー 03-4426-6303 （月水金13:00〜17:00 ※祝日除く)
関連リンク
◆大西亜玖璃 音楽スタッフ オフィシャルTwitter
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