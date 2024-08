【シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 鴇 バニーVer.】2025年4月 発売予定予約受付開始:8月1日価格:44,000円

フリーイングは、フィギュア「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 鴇 バニーVer.」の予約受付を8月1日より開始した。発売は8月1日を予定し、価格は44,000円。

スマートフォン用ゲームアプリ「スマートフォン用ゲームアプリ」より鴇がオリジナルのバニー姿で立体化。衣装デザインは、「閃乱カグラ」シリーズのキャラクターデザイナーである八重樫南氏による描き下ろしとなっている。

「鴇」らしい白と赤を基調としたカラーリング、かつ褌タイプのショーツを身にまとった大胆な姿をそのまま再現。迫力のバスト、スラリと伸びた両脚など見所たっぷりのフィギュアに仕上がっている。

「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 鴇 バニーVer.」商品詳細

2025年4月 発売予定

予約受付開始:8月1日

価格:44,000円

仕様:塗装済み完成品

スケール:1/4

サイズ:全高約415mm

素材:プラスチック

セット内容:フィギュア本体、専用台座

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.