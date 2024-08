MAMAMOO ムンビョル、1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」スケジュール映像を公開

MAMAMOOのムンビョルが、豊かなコンテンツでカムバック週間を満たす。彼女は本日(1日)0時、公式SNSに1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」のスケジュール映像を掲載した。公開された映像には、アナログテレビの画面に各スケジュールが書かれている。一般的なカレンダーの形ではなく、実際にテレビのチャンネルが変わる効果で躍動感を与えた。

このスケジュールによると、彼女は6日のトラックリストを皮切りに、様々な衣装を着たコンセプトフォトやアルバムのアートワーク、ハイライトメドレーなどを順を追って公開する。特に、タイトル曲のミュージックビデオ予告映像は2本公開される予定で、ファンの期待を高めた。「Starlit of Twinkle」は、ムンビョルが2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。「Starlit of Muse」が、ムンビョル(ミューズ)が完成させた作品(星明かり)だったとすれば、「Starlit of Twinkle」はムンビョルの作品一つ一つが集まって輝くという意味を込めた。色々なジャンルにチャレンジし、成長を繰り返してきた彼女が「Starlit of Twinkle」で新たに披露する音楽とパフォーマンスに関心が高まっている。リパッケージ盤「Starlit of Twinkle」は、21日の午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。