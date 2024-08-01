大阪ミナミのサーキットフェス『FM802 MINAMI WHEEL』第一弾アーティストとしてチェコ、Conton Candy、Re:nameら84組発表

10月12日（土）～10月14日（月・祝）の3日間、大阪・ミナミエリア一帯の20会場以上のライブハウスに400組以上のアーティストが集結する『FM802 35th Anniversary “Be FUNKY!!” MINAMI WHEEL 2024』の第一弾アーティスト84組が発表された。

今年で26回目の開催となるショーケース・ライブ・フェスティバル『FM802 MINAMI WHEEL』。第一弾アーティストは下記の通り。

●出演アーティスト

明るい赤ちゃん、Atomic Skipper、A夏目、idom、Wez Atlas、Apes、SG、大橋ちっぽけ、おとなりにぎんが計画、オレンジスパイニクラブ、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、からあげ弁当、ガラクタ、きのぽっぽ、グソクムズ、CLAN QUEEN、Klang Ruler、クレナズム、goethe、ここで生きてるず、kohamo、コレサワ、Conton Candy、崎山蒼志、sanetii、the paddles、Subway Daydream、Summer Whales、Chevon、jo0ji、シンガーズハイ、スーパー登山部、すりぃ、ぜったくん、Czecho No Republic、超能力戦士ドリアン、chilldspot、帝国喫茶、TAIL、鉄風東京、Tele、十明、tonun、友成空、TRACK15、トンボコープ、なきごと、ニイナ、Niiiya、NIKO NIKO TAN TAN、ネクライトーキー、猫背のネイビーセゾン、Bye-Bye-Hand の方程式、バウンダリー、ハク。、Hakubi、ハシリコミーズ、halogen、Billyrrom、ブランデー戦記、Furui Riho、Blue Mash、Helsinki Lambda Club、bokula.、hockrockb、ポップしなないで、ポンツクピーヤ、Maki、Mlle.、Myuk、muk、紫 今、meiyo、名誉伝説、森 大翔、808、ヤユヨ、由薫、yutori、Re:name、LET ME KNOW、レトロリロン、Laura day romance、LONGMAN

また今年は「MINAMI WHEEL-New Age-」と題し、学生枠も募集。8月20日（火）に心斎橋BIGCATにてファイナルオーディションを開催。詳細は後日発表される。

チケットは本日から、イープラスにてオフィシャル一次先行受付開始。