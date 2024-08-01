iiyama PC、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨PC
ユニットコムは8月1日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
iiyama PC、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨PC
『ELDEN RING』の本編およびDLCを快適にプレイできるよう、パソコン工房で動作検証を行って最適なスペックで構成したゲーミングPC。ゲームプレイにおける推奨スペックを満たしており、レイトレーシング機能をオフにした状態で検証済み。快適なゲームプレイに対応するとしている。
○LEVEL-M77M-147F-TT1X-ER
LEVEL-M77M-147F-TT1X-ER
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：264,800円
○LEVEL-15FX164-i7-RMPX-ER
LEVEL-15FX164-i7-RMPX-ER
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-13700H
メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Laptop
ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：214,800円
iiyama PC、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨PC
『ELDEN RING』の本編およびDLCを快適にプレイできるよう、パソコン工房で動作検証を行って最適なスペックで構成したゲーミングPC。ゲームプレイにおける推奨スペックを満たしており、レイトレーシング機能をオフにした状態で検証済み。快適なゲームプレイに対応するとしている。
LEVEL-M77M-147F-TT1X-ER
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：264,800円
○LEVEL-15FX164-i7-RMPX-ER
LEVEL-15FX164-i7-RMPX-ER
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-13700H
メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Laptop
ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：214,800円