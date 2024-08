ユニットコムは8月1日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」から、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。iiyama PC、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨PC『ELDEN RING』の本編およびDLCを快適にプレイできるよう、パソコン工房で動作検証を行って最適なスペックで構成したゲーミングPC。ゲームプレイにおける推奨スペックを満たしており、レイトレーシング機能をオフにした状態で検証済み。快適なゲームプレイに対応するとしている。

○LEVEL-M77M-147F-TT1X-ERLEVEL-M77M-147F-TT1X-EROS:Windows 11 Homeプロセッサ:Intel Core i7-14700Fメモリ:DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]グラフィックス:GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6Xフォームファクタ:ミニタワー / microATX価格:264,800円○LEVEL-15FX164-i7-RMPX-ERLEVEL-15FX164-i7-RMPX-EROS:Windows 11 Homeプロセッサ:Intel Core i7-13700Hメモリ:DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]グラフィックス:GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Laptopディスプレイ:15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)価格:214,800円