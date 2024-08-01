ユニットコムは8月1日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

iiyama PC、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨PC

『ELDEN RING』の本編およびDLCを快適にプレイできるよう、パソコン工房で動作検証を行って最適なスペックで構成したゲーミングPC。ゲームプレイにおける推奨スペックを満たしており、レイトレーシング機能をオフにした状態で検証済み。快適なゲームプレイに対応するとしている。

○LEVEL-M77M-147F-TT1X-ER

LEVEL-M77M-147F-TT1X-ER

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-14700F

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：264,800円

○LEVEL-15FX164-i7-RMPX-ER

LEVEL-15FX164-i7-RMPX-ER

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-13700H

メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Laptop

ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

価格：214,800円