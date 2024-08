¤â¤â¥¯¥í¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡õ¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¤Ç¤­¤º¡¢Ê¤ÌÌ¤Ç¼ýÏ¿»²²Ã!?

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

#718は、人気企画「ももクロChanダービー」をお届け!

◆夏菜子、ピシャリと手を叩かれる!

ももクロChanダービーでは、メンバーが「出走馬」となり、クイズやお題にチャレンジ。馬役たちが課題をクリアできるかどうかを、ベッター(賭け手)が予想し、持ち点をベット=賭けるという企画だ。

いつもはゲストがベッターとなり、馬役のももクロにベットするが、今回はももクロ同士が対決。百田夏菜子&玉井詩織の「ももたまい」チームと、佐々木彩夏&高城れにの「あやたか」チームに分かれ、出走馬役とベッター役を交互に行っていく。

より得点の多かった勝利チームには高級日本酒とおつまみセットが贈呈され、さらにタイムアップ時点で持ち点10万点を超えていれば、5万円の賞金が与えられる。

前回時点では、ももたまいが1回表の攻撃を終えており、百田が9000点、玉井は1500点。今回は1回裏で、あやたかがベッター、ももたまいが馬となる。

「ももたまい」への問題は、「四角形の内角を全部足すと何度?」というもの。倍率は百田が6倍、玉井が2倍となった。

持ち点は3000点からスタートだが、佐々木と高城はそろって玉井にベット。佐々木は2000点、高城は1000点を差し出したが、はたしてどうなるのか…。

まずは賭けられなかった百田の回答をオープン! パネルには「720度」と書いてあり、これは当然、不正解だ。

しかし、百田なりによく考えたようで、四角形の中に三角形を4つ作り、三角形の内角の和(180)×4=720度と導き出したらしい。不正解とはいえ、百田にしては惜しい。

一方、ベットされた玉井は「360度」と書いており、見事正解!

この結果、佐々木が5000点、高城が4000点とスコアを伸ばした。

ちなみにクリアした馬役にはベビースターラーメンが贈られる。玉井がカゴの中からベビースターを選んでいると、百田も手を伸ばした。

すると、司会進行をしている東京03・飯塚悟志が百田の手をピシャリ! 30歳になったばかりなのに、お菓子を取ろうとして叱られてしまう百田であった。

◆百田&高城は、覆面で収録に参加するしかない!?

2回目の課題は「なぞなぞ」。あやたかに出されたのは「いつもウインクしている生き物はなんでしょう?」というもの。オッズは高城4倍、佐々木2倍だ。

ベッター役の2人はなぞなぞの答えがわからないようで、あやたかもどうせわからないと予想し、玉井は高城に200点、百田は佐々木に500点と控えめに賭ける。

しかし、佐々木も高城も見事正解!

玉井は「れにちゃんは本当に顔に出るんですよ。たしかに、あーりん(が答え)出したあとに『私もわかってますけど』の顔してた」と悔しがった。

自信や不安が顔に出やすい高城に、飯塚も「覆面、被ります?」と提案する。高城にはポーカーフェイスをがんばってもらいたいところだ。

百田9500点、玉井2100点となったところで、攻守交代。

ももたまいが答えるのは「着ると幸せになる服ってなに?」だ。さっきよりも比較的簡単に思えるなぞなぞだが、オッズは百田5倍、玉井2倍となった。

ここで高城が玉井に、佐々木は百田に2000点ずつ賭けることに。

頭を使う課題は苦手な百田に賭けた理由を、佐々木は「(百田が)鼻の穴めっちゃふくらんでるもんね」と語る。その読み通り、ももたまいはふたりとも正解!(答えは「法被」(ハッピー))

ポーカーフェイスができない百田と高城は、このままでは覆面での収録参加となってしまいそう…!

◆あーりんは、かわいくて食いしん坊です♡

高城が6000点、佐々木が13000点と大きくポイントを伸ばしたところで攻守交代。

続いては英語のリスニング問題だ。オッズは高城、佐々木ともに5倍となったが、百田と玉井は同じく佐々木にベット。それぞれ賭け点は2000点と1000点となった。

賭けた根拠として、2人は「れにちゃんの英語を一度も聞いたことない」と語り、「あーりんは、まぁなんでも得意なイメージ」(百田)、「ニュアンスで聞き取れる。(冒頭の)A-rinから考察しそうな感じがしますね」(玉井)と言う。

この読みに対して高城は、小学校の6年間英語塾に通っていたことをアピール。これにはももたまいも「忘れていた!」と頭を抱える。

ちなみに読み上げられた英文は“A-rin eats, and eats, but she’s always getting hungry again!”で、「あーりんは食べても食べてもお腹が空いている」という意味。

ベットしてもらえなかった高城の回答は「あーりんはくいしんぼうです」という、やや物足りないもので不正解となる。

一方、当事者(?)である佐々木は「あーりんはかわいくて食いしん坊な女の子です」と、自分で「かわいい」と書いてしまう。この余計な言葉のせいで、佐々木も不正解となった。

出走馬が2人とも不正解だった場合はノーカウント。賭けたポイントはそのまま戻ってくる。結果、ももたまいは百田9500点、玉井2100点のままだ。

そして迎えた3回裏、ももたまいが馬となるが、オッズはなんと百田8倍、玉井1倍と極端なものに。ここで佐々木は飯塚に焚きつけられ、百田に5000点をベットするギャンブルに出る。

そのワケは、百田の「英語への憧れと意欲」にあると語る。そして高城も、百田に3000点を賭けた。

『ももクロChan』の#454〜455では、ニューヨークロケで率先して店に話を聞きに行った百田。さらに、プライベートでニューヨークにひとり旅にも行っている。これはもしかすると、もしかするかも!?

あやたかの大勝負が吉と出るか、凶と出るか。その結果は次回のお楽しみ!