CRAVITY、ONEUSら出演「Road to Kingdom」予告映像を公開…MCのSHINee テミンがナレーション

「Road to Kingdom」が「ACE OF ACE」というサブタイトルと共に、初の予告映像を公開した。韓国で9月に初放送されるMnet「Road to Kingdom:ACE OF ACE」は、「Kingdom」のプレクエルではない、独自的なK-POPボーイズグループライジングプロジェクトとしてリブランディングして帰ってくる。公開されたサブタイトルも核心的な変化のうち一つである“エース”コンセプトを暗示し、新しく帰ってくる「Road to Kingdom」への注目をさらに高めた。

公開された映像は練習室、ステージなど、それぞれの場でより高い飛翔を夢見てきた少年たちの後ろに「愛されたいと思っていた少年、熱望で前進し、歓声で目覚めてついにもっとも優れたエースになる」というナレーションが加わり、彼らにもう一度再跳躍するチャンスが展開されることを期待させる。さらに、後輩ボーイズグループの憧れの的でありで、単独MCでの出演を確定したSHINeeのテミンのナレーションが加えられ、関心を集める。「Road to Kingdom:ACE OF ACE」にはTHE NEW SIX、The Crew One(ATBO、JUST B)、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPESTの合計7組が出演し、先輩、後輩関係なしの真剣勝負を繰り広げる。K-POP界での存在感を確実に刻印し、勝利を手に入れるための7組のグループの挑戦記が、今年の下半期を熱く盛り上げるとみられる。