May J․¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤Î¡ÖENA K POP UP CHART SHOW¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì

8月6日(火)、7日(水)に横浜・ぴあアリーナ MMにて初開催される「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」のレッドカーペットイベントの詳細が発表された。ENAはさまざまな人気番組やコンテンツを保有する韓国のテレビチャンネルで、「K-POP UP CHART SHOW」は同局で6月にスタートした新たな“月刊音楽芸能番組”。月に一度、ポップアップで開かれるチャートショーとなっており、最もHOTなアーティストたちの出演により、従来のコンテンツに物足りなさを感じるK-POPファンたちに新しい活力になるユニークなショー。新しいフォーマットを活用し、視聴者に見る楽しさと聞く楽しさの両方を提供。第1回の放送は大いに話題となった。

6日のレッドカーペットには新たにMay J.と神使轟く、激情の如く。の出演が決定。MCはナイスななが務める。レッドカーペットの来場者には特典のオフィシャルボトルに加え、抽選で75人にアーティスト(ランダム)直筆サインをプレゼント。なお、レッドカーペットイベントは撮影・録画が可能となっている。また、観客全員に、サイン(プリント)入りポスターを進呈(一部のアーティスト除く)。グッズ販売時間は、6日が11時〜22時、7日が15時〜22時まで。さらに、1会計5,500円(税別)以上購入すると、1等は韓国放送録画観覧券(日程指定可能)、2等はDr.bell湿布、3等はラバーバンド(色の選択が可能)が当たる抽選イベント(在庫なくなり次第終了)に参加することができる。チケットは各プレイガイドにて販売中だ。詳しくは公式サイトで確認することができる。

■公演概要

「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」

【日時】

2024年8月6日(火)

昼公演:開場12:00 / 開演13:00

夜公演:開場17:00 / 開演19:00

2024年8月7日(水)開場17:00/開演19:00



【会場】

ぴあアリーナMM(神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)



【出演】

8月6日MC:KEONHEE(ONEUS)、HWANWOONG(ONEUS)

<昼公演>

XIA(ジュンス) / n.SSign / ONEUS / TIOT / 神使轟く、激情の如く。 / May J. / AKB48(岩立沙穂、大盛真歩、倉野尾成美、下尾みう、鈴木くるみ、盒矯眠察田口愛佳、千葉恵里、徳永羚海、長友彩海、永野芹佳、福岡聖菜、向井地美音、武藤小麟、村山彩希、山内瑞葵)



<夜公演>BTOB / n.SSign / ONEUS / PURPLE KISS / TIOT /XIA(ジュンス) / MA55IVE THE RAMPAGE / May J.



8月7日ホスト:田中圭

AB6IX / BUSTERS / D-LITE / OH MY GIRL / ONF / DXTEEN / IS:SUE / YESUNG(SUPER JUNIOR) / RYEOWOOK(SUPER JUNIOR)



【料金】

・昼公演VIPチケット:25,000円(全席指定/税込)※ステージ前方席の確約/特典グッズのボトル付き

・一般チケット:15,000円(全席指定/税込)

・夜公演アップグレードチケット:+10,000円(税込)※ステージ前方席の確約/特典グッズのボトル付き



【チケット】

・チケットぴあ

・イープラス

そのほかのプレイガイドでも販売中

※3歳以下入場不可。4歳以上は座席(チケット)が必要

※お1人様2枚まで購入可、リセール不可



レッドカーペットイベント概要

【日時】

2024年8月6日(火)17:00スタート

2024年8月7日(水)17:00スタート



【会場】

ぴあアリーナMM



【出演】

MC:ナイスなな



8月6日

BTOB / n.SSign / ONEUS / PURPLE KISS / TIOT / XIA(ジュンス) / May J. / 神使轟く、激情の如く。



8月7日

AB6IX / BUSTERS / D-LITE / OH MY GIRL / ONF / DXTEEN / IS:SUE / YESUNG(SUPER JUNIOR) / RYEOWOOK(SUPER JUNIOR) / 田中圭



【料金】

RED CARPETチケット:10,000円

※対象:公演チケットをご購入された方全員

※当日会場にて公演チケットとレットカーペットチケット保有確認

※整理番号先着

※レッドカーペットチケットのみでのご入場は不可



【チケット購入】

チケットぴあ



【受付期間】

ぴあプリセール先行(先着)7月10日(水)18:00〜7月28日(日)23:59



<お問合せ>

ライブインフォメーション:0570-017-230(平日12:00〜15:00)



主催:DoubleU C&C CO. / DoubleU C&C JAPAN CO.

主管:ENA / DoubleU C&C CO.

制作・運営:ぴあ株式会社



■関連リンク

・「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」公式サイト

・「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」公式X