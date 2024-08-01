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2. Rewind
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¢£¡ãLAST ALLIANCE presents¡ÖUPRISING 2024 ¡ÁBring Back Blue ¿·¶Ê¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡×¡ä
open18:30 / start19:00
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