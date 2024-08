ハナレグミが、9枚目のオリジナルアルバムを9月25日にリリースする。前作『発光帯』以来約3年半ぶりとなる。収録曲は、移ろう季節のように展開していきカラフルで解放的でちょっぴり切ないサウンドが過ぎていく夏に胸にささる「ビッグスマイルズ」、NHK夜ドラ『ミワさんなりすます』の主題歌として書き下ろされたキャリア初のドラマ主題歌「MY夢中」、何気ない日常の何気ない景色に立ち登る心模様を歌う柔らかなミディアムナンバー「Blue Daisy」。そして、ささやかな日常と向き合い、その日々を音と言葉で紡いだ珠玉の楽曲たち。そのほか収録曲やアルバムタイトルは追って発表される。

リリース情報

『タイトル未定』

【収録内容】

「ビッグスマイルズ」、「MY夢中」、「Blue Daisy」ほか(詳細後報)

発売日:2024年9月25日(水)

[初回限定盤] [CD+DVD]

品番:VIZL-2356

POS:4988002941292

税抜価格:6000円 (税込6600円)

[通常盤] [CD]

品番:VICL-65999

POS:4988002941308

税抜価格:2700円 (税込2970円)

『タイトル未定』【収録内容】「ビッグスマイルズ」、「MY夢中」、「Blue Daisy」ほか(詳細後報)発売日:2024年9月25日(水)[初回限定盤] [CD+DVD]品番:VIZL-2356POS:4988002941292税抜価格:6000円 (税込6600円)[通常盤] [CD]品番:VICL-65999POS:4988002941308税抜価格:2700円 (税込2970円)

ライブ・イベント情報

<ハナレグミ ライブツアー2024>

10/24(木) Zepp Fukuoka OPEN18:15 / START19:00

10/26(土) Zepp Namba OPEN17:15 / START18:00

11/2(土) Zepp Sapporo OPEN17:15 / START18:00

11/4(月・祝) 新潟LOTS OPEN17:15 / START18:00

11/7(木) Zepp Nagoya OPEN18:15 / START19:00

11/8(金) 広島クラブクワトロ OPEN18:15 / START19:00

11/14(木) Zepp DiverCity(東京) OPEN18:00 / START19:00

11/16(土) 仙台GIGS OPEN17:15 / START18:00

11/23(土) 沖縄ミュージックタウン音広場 OPEN17:15 / START18:00



■受付席種・注意事項

前売:指定席 8,000円(税込み/全席指定・ドリンク代別・未就学児童入場不可)

前売:スタンディング 7,000円(税込み/ドリンク代別・未就学児童入場不可)

※指定席は1階前方から中央あたりまで及び2階指定席のいずれかのご案内となります。

階数は選べずランダムでの当選となります。

※1Fスタンディングは1階後方エリアへのご案内を予定しております。

※Zepp DiverCity(TOKYO)、Zepp Namba(OSAKA)の1階、新潟LOTSに関してはオールスタンディングとなります。

【受付URL】

https://eplus.jp/hanaregumi/

・枚数制限:お一人様1公演につき4枚まで

・受取方法:スマチケのみ

・発券開始日:各公演日3日前〜

<ハナレグミ ライブツアー2024>10/24(木) Zepp Fukuoka OPEN18:15 / START19:0010/26(土) Zepp Namba OPEN17:15 / START18:0011/2(土) Zepp Sapporo OPEN17:15 / START18:0011/4(月・祝) 新潟LOTS OPEN17:15 / START18:0011/7(木) Zepp Nagoya OPEN18:15 / START19:0011/8(金) 広島クラブクワトロ OPEN18:15 / START19:0011/14(木) Zepp DiverCity(東京) OPEN18:00 / START19:0011/16(土) 仙台GIGS OPEN17:15 / START18:0011/23(土) 沖縄ミュージックタウン音広場 OPEN17:15 / START18:00■受付席種・注意事項前売:指定席 8,000円(税込み/全席指定・ドリンク代別・未就学児童入場不可)前売:スタンディング 7,000円(税込み/ドリンク代別・未就学児童入場不可)※指定席は1階前方から中央あたりまで及び2階指定席のいずれかのご案内となります。階数は選べずランダムでの当選となります。※1Fスタンディングは1階後方エリアへのご案内を予定しております。※Zepp DiverCity(TOKYO)、Zepp Namba(OSAKA)の1階、新潟LOTSに関してはオールスタンディングとなります。【受付URL】https://eplus.jp/hanaregumi/・枚数制限:お一人様1公演につき4枚まで・受取方法:スマチケのみ・発券開始日:各公演日3日前〜

初回限定盤には、100周年の節目を迎え改修工事が発表されている日比谷野外大音楽堂での、記念すべき弾き語りワンマンライブ<Faraway so close in 日比谷野外大音楽堂(23年9月開催)>、そして自身のルーツミュージックを中心に永積がボーカリストに徹し、カルテットとホーンを迎えたスペシャル編成で開催された<THE MOMENT 2024 (24年3月開催)>、2つのプレミアムな公演から厳選されたライブ映像を収録したDVD(90分予定)が付属する。10月からは、バンドメンバーに、Gt:石井マサユキ、Key:YOSSY、Dr:伊藤大地、Bass:真船勝博、Sax:武嶋聡、Tp:類家心平という名うてのミュージシャンを迎え、アルバムを引っさげたツアーが開催される。全国規模でのツアー開催は、弾き語りツアー<Faraway so close>以来約1年ぶり、フルバンド編成でのツアーは<ツアー発光帯>以来約3年半ぶり。