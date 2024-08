GLAYが今年の6月にベルーナドームにて開催した<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME>の模様を収めたBlu-ray & DVDを、9月18日に発売することを発表した。このライブは、「リバイバルしてほしいライブ」をファンから募集、1位となった伝説の20万人ライブ<GLAY EXPO '99 SURVIVAL>を再現した公演。パッケージにはファイナルでサプライズ登場をしたJAY(ENHYPEN)との「whodunit」「誘惑」も収録。

Blu-ray & DVD『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME』



特設HP:https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo_belluna_bddvd発売日:2024年9月18日(水)予約:https://glay.lnk.to/0918_BELLUNADOME_BD_DVDG-DIRECT限定盤(Blu-ray) LSGB-0019 / 14,850円(税込)通常盤(Blu-ray) LSGB-0020・PCXE-53353 / 6,380円(税込)通常盤(DVD) LSGD-0014・PCBE-54854 / 5,500円(税込)【収録内容】通常盤・G-DIRECT限定盤共通『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』DAY22024年6月9日 ベルーナドーム01.HAPPY SWING02.口唇03.グロリアス04.SHUTTER SPEEDSのテーマ05.More than Love06.サバイバル07.生きてく強さ08.Yes,Summerdays09.summer FM10.INNOCENCE11.Freeze My Love12.HOWEVER13.ここではない、どこかへ14.LADY CLOSE15.TWO BELL SILENCE16.MISERY17.COME ON!!18.ACID HEAD19.whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-20.誘惑 with JAY(ENHYPEN)21.I'm yours22.BE WITH YOU23.I'm in Love24.彼女の''Modern...''25.ビリビリクラッシュメン26.BURST〜RAIN〜BURST【通常盤封入特典】GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOMEブックレット尾田栄一郎氏キービジュアルステッカー(全5種)【通常盤特典映像】GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME Interview & Document short ver.【G-DIRECT盤特典映像】GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME Interview & DocumentTERU Birthday〜シェア-2024年6月8日 ベルーナドーム-GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME Solo Angle Edit 1.SHUTTER SPEEDSのテーマ JIRO2.LADY CLOSE HISASHI3.COME ON!! TERU4.ACID HEAD TAKUROGLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME Drone&Camera robot Edit ver.ビリビリクラッシュメン【G-DIRECT盤特典】オーディオコメンタリー (TAKURO&TOSHI&村山☆潤&マネージメント)【G-DIRECT盤封入特典】GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME写真集 (A4サイズ108P)Thank youポスター (B2サイズ)俺、ルパンケース 2024 (オリジナルパスケース)尾田栄一郎氏キービジュアルタペストリー尾田栄一郎氏キービジュアルアクリルスタンド(全4種)尾田栄一郎氏キービジュアルステッカー(全5種)【ショップ別先着購入者特典】※Blu-ray / DVD共通G-DIRECT:EXPOカードセット (全4種)タワーレコード:オリジナルポスター(B2サイズ)HMV&BOOKS online / HMV (record shop等一部店舗除く):オリジナル缶バッチ楽天ブックス:オリジナルスマホショルダーセブンネット限定:オリジナルエコバッグAmazon.co.jp:L判ビジュアルシート(2枚セット)上記以外のCDショップ:オリジナルポストカード