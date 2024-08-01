独占コメント到着！DuelJewel、NEW ALBUM「Aria」発売＆Zepp Shinjuku(TOKYO)ワンマン決定
DuelJewelが、9月18日にNEW ALBUM「Aria」をリリースすることが決定。ニュービジュアルが解禁されると共に、今秋のツアーや来年開催のワンマンライブの詳細も発表された。
今年リリースされたアルバム［RE］REVIVEからわずか半年にして、フルアルバム「Aria」の発売が決定。メンバー全員により作曲された、全て未発表の新曲全10曲が収録される。
初回限定盤には、DVDに「A new beginning」のMV、making movieを収録。通常盤には、DuelJewel結成後間も無く作られた「insensible silence」を初めて音源化したものを追加収録する。
なお、音源を引っ提げた全19本のツアー「AriA」が9月21日浦和ナルシス公演を皮切りにスタートする。ファイナルは池袋harevutai。オフィシャル2次先行受付が8月1日から開始となった。
さらに、2025年3月20日には、Zepp Shinjuku(TOKYO)での公演が決定。立見チケットが無料というDuelJewel史上初の試みが実施されるという。前方指定席が確約され、特典も付いてくる有料VIP席、通常の指定席である有料指定席も用意されるとのことだ。
【メンバーばるよりコメント】
長い活動歴の中で今が一番バンドとして最高のコンディションであると自信を持って言えます。最高の作品を完成させ、秋のツアーも間違いなく最高のツアーとなります。その集大成である来年のZepp Shinjuku公演には無料で入れる立見席も用意してますのでたくさんの方にDuelJewelのライブを体感してほしいです。
【リリース・ライブ情報】
◆Aria（アリア）初回限定盤（CD＋DVD）DRDJ-37 3,800円（税抜）CD収録曲1.A new beginning2.完全すぎる不完全数3.影踏4.神人絵5.新宿の屋上には冷たい雨6.ずっと、、、ずっと、、、7.Underdog8.Berserk9.恋慕〜Renbo〜10.Ding-Dong
DVD収録曲A new beginning MVA new beginning MV making movie
◆Aria（アリア）通常盤（CDのみ）DRDJ-38 3,300円（税抜）CD 収録曲1.A new beginning2.完全すぎる不完全数3.影踏4.神人絵5.新宿の屋上には冷たい雨6.ずっと、、、ずっと、、、7.Underdog8.Berserk9.恋慕〜Renbo〜10.Ding-Dong11.insensible silence ◆DuelJewel Autumn Tour「AriA」9月21日（土）浦和Narciss 17:00／17:309月23日（月・祝）柏PALOOZA 17:00／17:309月27日（金）福岡DRUM SON 18:30／19:009月28日（土）福岡DRUM SON 16:00／16:3010月4日（金）新横浜NEW SIDE BEACH!! 18:30／19:0010月5日（土）前橋DYVER 17:00／17:3010月13日（日）甲府CONVICTION 17:00／17:3010月14日（月・祝）長野CLUB JUNK BOX 17:00／17:3010月19日（土）広島SECOND CRUTCH 17:00／17:3010月20日（日）岡山LIVEHOUSE image 17:00／17:3011月3日（日）仙台spaceZero 17:00／17:3011月4日（月・祝）HEAVEN’S ROCK 宇都宮 2/3(VJ-4) 17:00／17:3011月17日（日）札幌SPiCE 17:00／17:3011月18日（月）札幌SPiCE 18:30／19:0011月22日（金）神戸VARIT. 18:30／19:0011月23日（土）OSAKA RUIDO 17:00／17:3011月29日（金）HOLIDAY NEXT NAGOYA 18:30／19:0011月30日（土）静岡Sunash 17:00／17:30
TOUR FINAL12月14日（土）池袋harevutai 17:00／17:30
＜全公演共通＞オールスタンディング：6,500円（税込／D別）※3歳以上チケット必要
TICKET・オフィシャル2次先行（抽選）受付期間：8月1日（木）12:00〜8月8日（木）23:59制限枚数：各公演お1人様1申込4枚
・一般発売（先着）8月24日（土）10:00〜 ◆DuelJewel Zepp Shinjuku(TOKYO)公演2025年3月20日（木・祝）
【有料】VIP席（前方指定席／特典付き）先行販売アリ、一般発売ナシ
通常指定席先行販売ナシ、一般発売アリ
【無料】立見※フライヤー、フライヤー画像をお持ちの方は入場無料※お集まりのお客様が予定人数に達し次第、ご入場をお断りする場合がございます※指定席の後方エリアでの鑑賞となります※ドリンク代は別途必要
詳細は後日発表