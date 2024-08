帝国喫茶が8月6日(火)に配信リリースする新曲「会いたいんだよ」の詳細とジャケット写真、ティザー映像を公開した。

7月3日(水)・8月6日(火)・9月6日(金)の3ヶ月連続で、杉浦祐輝(Gt/Vo)・疋田耀(Ba)・杉崎拓斗(Dr)それぞれが作詞作曲するシングルのリリースと、心斎橋 Music Club JANUSにて『マンスリーライブ2024「LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD」』を開催するという、メンバー内に3人のメロディーメイカーを擁する帝国喫茶ならではの特別な企画を展開中の帝国喫茶。

今作は杉浦祐輝(Gt/Vo)が作詞作曲を手掛けている。「相手を想えば想うほど、知らないこと、理解できないことが、まるで宇宙のように無限に広がっていると思い知らされます。その果てしなさに途方に暮れたりするけど、そこまでして関係を築きたいと想えるのは、帝国喫茶の音楽を聴いてくれる人たちが大切な存在だから。いつまでも、その想いを忘れないでいたいと思って描きました」という杉浦のコメントの通り、楽曲を通してリスナーとの絆を深め、繋がりたいという想いが込められている。

空や海や山をバックにした少女の物憂げな表情が印象的なジャケットは、バンドのグッズやフライヤーなどのデザインをずっと手掛けているアクリ(Gt)が描き下ろした。

「会いたいんだよ」

そして、本日・8月1日(木)18時より生放送されるFM802『EVENING TAP』にて、「会いたいんだよ」の初オンエアが決定した。

また、新曲「会いたいんだよ」は、8月6日(火)に開催となる『帝国喫茶マンスリーライブ 2024「LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD PEACE編 杉浦祐輝 presents」』でライブ初披露を予定している。

マンスリーライブと夏フェス後には、10月よりZeppを含んだ全9箇所を巡る『ワンマンツアー2024「君と空の下 光を迎えに行こう」』を開催予定。チケットはプレイガイド先行(先着)を受付中。