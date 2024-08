ガールズグループ”ME:I”が、アメリカ現地時間7月26日(金)〜28日(日)にCrypto.com ArenaとLA Convention Center、GILBERT LINDSAY PLAZAにて開催された『KCON LA 2024』にデビュー3カ月にして初出演、LAで初パフォーマンスを行った。オフィシャルレポートを掲載する。7月27日(土)は、 Crypto.com Arenaでの「M COUNTDOWN STAGE」に出演。ME:IのVCRが始まると黄色い歓声が多く上がった。イントロが流れると『Hi-Five』の新衣装を身に纏い、冒頭から8月28日(水)発売の2ND SINGLE『Hi-Five』(読み:ハイファイブ)のタイトル曲「Hi-Five (KOR Ver.)」を初披露。本楽曲は一部先行配信を行っていたが、フルは初お披露目。アップテンポポップサウンドのサマーソングに会場に集まったお客さんもノリノリに。MCでは、メンバーのMIUが「初めてKCON LAのステージに立つことができ、初めてLAの皆さんにお会いすることができて本当に嬉しいです!」と初LAステージの感謝を英語で伝えた。続いて、デビュー曲「Click (KOR Ver.)」を披露。キャッチーな振付にピュアで透明感あふれる歌声、メンバーのキュートな表情で会場の観客を沸かした。そして、今回のステージのためだけにMV1億回再生を超えるTWICEの「SET ME FREE」をカバー。大ヒット曲なだけにイントロから割れんばかりの歓声があがり、可憐なパフォーマンスに会場には歓声が響いた。

ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved7月28日(日)は、 Crypto.com Arenaでの「M COUNTDOWN STAGE」に再び出演。今回の公演は、現地のテレビ局CWにて初めて全米全土に生中継された。会場のみならずアメリカ全土のオーディエンスが見守る中、最新曲「Hi-Five (KOR Ver.)」を披露。そして、同日開催の「SHOWCASE STAGE」では、 ME:Iの多彩な魅力に出会える、ME:Is Music Exhibitionをテーマにオーディションテーマ曲「LEAP HIGH! (KOR Ver.)」やオーディション課題曲の「&ME (ME:I Ver.)」「想像以上 (ME:I Ver.)」からデビュー曲「Click (KOR Ver.)」 、最新曲「Hi-Five (KOR Ver.)」まで全5曲を披露。今回のテーマの展示会の作品になりきり、お題で出てくる作品のタイトルに合わせた表情やポーズにチャレンジするコーナーも行い、トークでは、初めてLAにきたメンバーの話やリーダーMOMONAからデビュー100日を迎えた感謝の言葉を伝えたほか、一緒に集合写真撮影をするなど現地YOU:ME(ME:Iファンネーム)と多くの交流を図った。初LAにも関わらず2日間のステージに出演し、ME:Iの名前をLAの観客に知らしめた。ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved「KCON LA 2024」2024年7月27日(土)※現地時間<M COUNTDOWN STAGEセットリスト>1. Hi-Five (KOR Ver.)※「Hi-Five」(KOR Ver.)初披露2. Click (KOR Ver.)ME:I Special Stageカバー曲 : SET ME FREE / TWICE2024年7月28日(日) ※現地時間<SHOW CASE STAGEセットリスト>1. &ME (ME:I Ver.)2. 想像以上 (ME:I Ver.)3. LEAP HIGH! (KOR Ver.)4. Click (KOR Ver.)5. Hi-Five (KOR Ver.)<M COUNTDOWN STAGEセットリスト>1. Hi-Five (KOR Ver.)